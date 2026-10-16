Dani Pedrosa confirma su mayor rivalidad: "Si me ganaba Valentino Rossi, pues me ganaba, pero Jorge Lorenzo no"

El ex piloto español admiitó en el programa 'Decoded' de DAZN la enemistad que luego se terminó convirtiendo en admiración con el piloto de Palma. "Con Valentino Rossi no he tenido tanta conexión fuera de los circuitos, pero en carrera también me ha ayudado mucho a mejorar", admitió sobre el italiano

Dani Pedrosa ha sido uno de los pilotos más importantes del mundo del motociclismo. Su rivalidad, tanto con Jorge Lorenzo, que venía prácticamente desde que competían en la antigua categoría de 125cc, como con Valentino Rossi, ha pasado a los libros de historia del mundo de las motos. Estas dos rivalidades que marcaron la historia de Dani Pedrosa y le hicieron sacar su mejor nivel, fueron repasadas por el propio ex piloto catalán en el programa 'Decoded' de DAZN. En la pelea y gran rivalidad entre Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo trató de mediar en 2008 el rey emérito en el podio del GP de Jerez. De poco sirvió ya que parecía que Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo se la tenían más que jurada.

La eterna rivalidad entre Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo

Dani Pedrosa bromeó con la imagen que tendría Jorge Lorenzo en su casa con una diana del piloto catalán al igual que él en un saco de boxeo: "Jorge Lorenzo no lo habrá contado todo; habría que preguntarle, pero estoy seguro de que él tenía una diana con mi cara y tiraba los dardos, y yo tenía el saco de boxeo con su cara y daba puñetazos".

Pero ya fuera de toda broma, Dani Pedrosa admitía que iba a entrenar pensando en que Jorge Lorenzo no le podía ganar bajo ningún concepto, aunque le importaba menos que lo hiciese Valentino Rossi: "Era así, real. Yo iba a entrenar e iba pensando que Jorge Lorenzo no me podía ganar. Yo tenía que estar siempre delante de él, tanto en 125cc y en 250cc como en MotoGP. Si me ganaba Valentino Rossi, pues me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no".

Insistía Dani Pedrosa en cómo la rivalidad con Jorge Lorenzo le llevaba a seguir mejorando: "Ese era el nivel de rivalidad que teníamos; había una energía que te hacía moverte hacia la siguiente etapa, es decir, qué necesito hacer para mejorar, porque este tiene que quedar detrás".

Jorge Lorenzo, el mayor rival de Dani Pedrosa

Pedrosa también apuntó a que Jorge Lorenzo fue su gran rivalidad durante toda su carrera, tanto dentro como fuera del circuito: "Como rivalidad, sí. Desde 125cc hasta MotoGP, y además con la prensa de por medio, con los patrocinadores, con los equipos, en carrera batallando y luego, sobre todo, pues esa enemistad, que era la gasolina que necesitaba uno para hacer lo siguiente y pasar a un nivel superior".

Seguidamente habló de otros pilotos como Stoner o Marc Márquez, con el que confesó haberse reído mucho en actos fuera del circuito: "Con Casey Stoner también tuve mucha rivalidad, pero no tenía esa misma sensación (...) con Marc Márquez también tuve muchísima porque era como un superbueno; pero con Marc siempre me he llevado muy bien desde que él era pequeño y, como él ha dicho, me ha hecho bailar, nos hemos reído, hemos disfrutado mucho en las cosas que hemos ido siempre fuera de lo que es el evento de carreras, todos los otros eventos de patrocinadores y demás".

El cambio de mentalidad con Valentino Rossi

Dani Pedrosa sorprendió al confesar que al principio con Valentino Rossi tenía excesivo respeto dentro de la pista pero que con el paso del tiempo esa mentalidad fue cambiando: "Con Valentino Rossi no he tenido tanta conexión fuera de los circuitos, pero en carrera también me ha ayudado mucho a mejorar (...) con Rossi tenía esa admiración, y cuando estaba con él en carrera, era como: 'Uy, pase usted'. Hasta que después, más avanzada en mi carrera, después de unos cuantos años, me quité eso de la cabeza y ya lo peleé como uno más".

Concluyó Pedrosa admitiendo que finalmente con Jorge Lorenzo, esa rivalidad se terminó convirtiendo en admiración: "Con Jorge Lorenzo fue aquella ya enemistad de decir: 'Por aquí no paso'. Todo se transformó después en admiración, por haberte hecho desarrollar tanto en un punto, por haberte apretado tanto los tornillos y, sobre todo, por ponértelo difícil".