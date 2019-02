Pedro León, recuperado, dice estar "a disposición del entrenador"

Pedro León está de vuelta tras un largo periodo lesionado, tal y como ha confirmado este miércoles al asegurar que está "a disposición de Mendilibar" para el partido de este mismo viernes ante el Getafe.



No obstante, ha reconocido que no está "al cien por cien", ya que ha sufrido "cuatro operaciones en 20 meses" y no ha jugado desde mayo.



"No voy a engañar a nadie, lo he pasado muy mal", ha admitido, antes de decir que al principio se "asustó" con la operación de la hernia discal, pero que luego le llegó "lo de la fascia plantar, que ha sido lo más doloroso de todo".



La palabra retirada jamás ha pasado por la cabeza del murciano, que ha afirmado que nunca ha "pensado en bajar los brazos", aunque se ha sincerado y ha reconocido que se hacía "muchas preguntas en esos duros momentos".



"Sabía que era cuestión de tiempo y que se iba a solucionar, y ahora estoy a tope con el equipo", ha dicho.



Tras señalar que ve al equipo "muy bien", ha reconocido que le gustaría reaparecer ante el Getafe porque estuvo seis años allí y "sería bonito". "Soy un azulón más", ha indicado.