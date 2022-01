Una semana para cerrar dos incorporaciones

El Granada encara la última semana del mercado enfrascado en dos negociaciones. Por un lado, gestiona con el Estrella Roja de Belgrado la incorporación del centrocampista Njegos Petrovic, en fase final si nada se tuerce. Por otro, la llegada de un delantero centro. Las conversaciones con el Eintracht de Frankfurt por el fichaje de Gonçalo Paciencia se extendieron hasta el ocaso de la ventana invernal y su desenlace aún no está claro. El conjunto rojiblanco mantiene el interés, pero el cuadro alemán no facilita la marcha del punta. La dirección deportiva nazarí dispone de siete días para zanjar ambos frentes.

Esta última situación es la más compleja. La entidad alemana, que a consulta de este periódico continúa sin desmentir la negociación, pero no abunda en su estado, desea obtener rédito económico por la marcha del delantero portugués. El interés rojiblanco permanece intacto. El club desea obtener la cesión del atacante luso hasta el final del curso, si bien la complejidad del movimiento abre la puerta al estudio de otras alternativas. Fuentes del tejido de intermediarios internacionales, atentas para proponer a sus jugadores en cartera, sostienen que la operación se habría complicado en exceso.

Por el momento, la entidad granadinista no ha profundizado en estas vías secundarias, que, en cualquier caso, se tratarían, a priori, de futbolistas del mismo corte. A la dirección deportiva del club se ofrecen jugadores en todas las plazas, si bien la respuesta es una negativa tajante salvo con aquellos nombres que corresponden a delanteros. En este caso, el club se guarda la baza para estudiarla, por si no fructifica la incorporación de Paciencia. Entre otros, se planteó a Pep Boada, director deportivo granadinista, el fichaje de Komnen Andric, del Dinamo de Zagreb, bajo una fórmula de cesión con opción de compra obligatoria por alrededor de un millón de euros. En principio, el Granada no se plantearía su llegada, si bien se mantuvo abierta la gestión, a la espera de dar una réplica definitiva, previa evaluación.

El camino de Njegos Petrovic a Los Cármenes está mucho más allanado. Las posturas entre el Granada y el Estrella Roja están cercanas. El mediocentro arribaría al club nazarí en propiedad, por una cantidad que rondaría los 1,6 millones de euros. Con el futbolista existe sintonía total y el entorno del jugador confía en que la operación se cierre con antelación a la jornada límite del mercado de fichajes. No obstante, primero deben concluirse algunos detalles, que son los que están retrasando el movimiento.

Con esas dos incorporaciones, el club rojiblanco vería satisfechas sus pretensiones en este mercado invernal. No finalizaría, en cambio, el trabajo en las oficinas de la Ciudad Deportiva del Granada. La secretaría técnica nazarí permanece atenta a los movimientos que pueden desencadenar las últimas jornadas del mercado, y, en concreto, a aquellas oportunidades que estas pudieran brindar. Jugadores asequibles que reforzaran alguna posición concreta. En especial se estudiarían aquellas alternativas que pudieran reemplazar alguna posible marcha de la plantilla.

En este capítulo, son pocos los frentes abiertos. A falta de oficialidad, Luis Abram es nuevo jugador de Cruz Azul, cedido por el Granada. El jugador ya pasó por México para rematar su pase y solo resta el anuncio por parte de ambos clubes. El central, incluso, ya habla como miembro de la entidad mexicana. Pese a su marcha, el conjunto rojiblanco no contemplaría, en principio, incorporar a otro zaguero.

La situación de otros futbolistas con poco protagonismo también es comprometida, pero mucho menos clara. Yan Eteki y Carlos Bacca quieren apurar su contrato y, en principio, continuarán en Los Cármenes. Monchu, en cambio, desearía salir, lo que abre la posibilidad a su marcha. En tal caso, se activarían otros planes.