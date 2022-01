La sorpresa en la que trabaja Pep Boada

Intenta acabar de cerrar Pep Boada, director deportivo del Granada CF, la plantilla nazarí para el último tramo de la temporada. El mercado de enero llega a su fin y el área deportiva de los rojiblancos trabaja a marchas forzadas en la contratación del serbio Petrovic para el pivote y del delantero luso Gonçalo Paciencia para la delantera.

Estos primeros días de la semana, tal y como viene informando la redacción de este diario, se antojan claves. Y es que de las contrataciones dependerá, también las salidas. Especialmente en la zona ancha, donde hombres como Monchu y Eteki se encuentra en la rampa de salida. Su idea, como ya haya hecho el peruano Luis Abram, es encontrar los minutos que se le privaban en el Nuevo Los Cármenes.

Y aunque estas son las prioridades en las que trabaja el Granada CF en estos últimos días de enero, lo cierto es que Pep Boada y su segundo tampoco descartan la posibilidad de incorporar alguna sorpresa. Una oportunidad que presente el mercado y que pueda venir para sumar en estos últimos cuatro meses de competición.

El club, por tanto, está abierto a fichar en cualquier posición del once bajo esa premisa. Es decir: bueno, bonito y barato. Y ahí es donde ha aparecido el nombre del central Álvaro González, quien también puede caer a banda como lateral. La zaga no es un necesidad, pero tal y como ha podido conocer este diario, el del Granada es uno de los nombres que maneja el zaguero para cambiar de aires y abandonar un Olympique de Marsella en el que Sampaoli no le da cuerda.

Pese a ello, el futbolista no acaba de ver claro ninguna de las opciones que tiene en LaLiga, donde el Valencia es la más interesante en lo deportivo, aunque lo extradeportivo le echa para atrás, amén de saber que no es una prioridad para Bordalás. Cádiz, Mallorca, Levante y Granada son los otros clubes españoles que maneja, así como el Girondins en Francia y varias ofertas en Turquía. Y es precisamente la opción otomana la que, quizá, podría tomar ventaja. Interesante en lo económico, le permitiría probar fortuna en un nuevo país hasta junio y ya el próximo verano replantearse nuevamente su futuro.