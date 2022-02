El posible once del Granada ante el Real Madrid

Si no sucede ningún contratiempo en el ensayo de este sábado, el Granada visitará el Santiago Bernabéu con todos sus efectivos disponibles, a excepción Santiago Arias, sin fecha estimada de regreso. Robert Moreno recuperó ya a Luis Suárez, reincorporado tras concentrarse con su selección, por lo que solo el lateral se ausentó del entrenamiento de este viernes. Varios de los últimos fichajes del club entrarán en la convocatoria, en la que, en principio, ya se podría incluir a Rubén Rochina. Sin Machís, que se marcha a Estados Unidos, el técnico tendrá que evaluar qué matices introduce a una alineación en la que se prevén pocos cambios.

Luís Maximiano, salvo sorpresa mayúscula, se situará bajo los palos. Por delante, las dudas se desparraman. En el centro de la zaga se presupone que Domingos Duarte está ya apto para disputar los 90 minutos. Sin embargo, sus minutos en Getafe no invitan todavía a disolver la pareja formada por Germán y Torrente. Sí se antojan inamovibles los laterales, con Quini como único jugador en el flanco diestro y Carlos Neva como indiscutible para Robert Moreno.

Completar el resto de las posiciones dependerá de si el técnico rojiblanco mantiene el esquema 1-4-4-2 o plantea otro dibujo. Los mejores minutos del Granada ante Osasuna llegaron cuando renunció a un punta para situar a Álex Collado como enganche, posición en la que tras el descanso se colocó Montoro. Además, la incorporación de dos extremos, que elevan el número de jugadores de banda aun contando la salida de Machís, sugiere la posibilidad de que desee reubicar a alguno de los hombres con los que cuenta para los carriles en un puesto más centrado, como pudieran ser Rochina, Soro o el propio Collado.

Sí parece poco probable, en cualquier caso, que en el Bernabéu no salgan de inicio Milla y Gonalons. Consolidados hace meses, cuentan ahora con una mayor competencia tras la llegada de Petrovic, si bien cabe esperar que el serbio requiera un proceso de adaptación al equipo. También será titular, presumiblemente, Antonio Puertas, en uno de los costados rojiblancos. Si Robert Moreno mantiene su esquema, la duda surge en la banda opuesta. Álex Collado ya fue titular ante Osasuna y, sin Machís, las demás opciones son remotas. Pasarían por introducir en el once a Rochina, que no juega desde noviembre, Soro, que no cuenta con la confianza del catalán, o alguno de los recién incorporados, que apenas suman tres entrenamientos con el resto del grupo.

Myrto Uzuni y Dani Raba serían las alternativas novedosas. Integrados en la dinámica de trabajo desde su aterrizaje en Granada, entrarían en la lista de convocados, pero esperarían en el banquillo a tener su oportunidad. Si cambiara el sistema hacia un 1-4-2-3-1, sus posibilidades de formar parte de la alineación se incrementarían.

Jorge Molina y Luis Suárez parten con ventaja en la carrera por la titularidad en la vanguardia. Si no cambia el esquema, solamente el cansancio del cafetero o un impacto inmediato del joven Matías Arezo podrían alterar la delantera rojiblanca. No obstante, lo más probable es que el uruguayo comience el encuentro sentado, al igual que Carlos Bacca, cuya participación viene siendo casi anecdótica.