Germán y Torrente mantienen sentado a Duarte

La pareja de centrales formada por Germán y Torrente continúa siendo la titular para Robert Moreno. Ambos están incluidos en la línea de cuatro defensas que cada aficionado del Granada puede recitar casi de memoria, flanqueados por Quini y Carlos Neva en los laterales. Se asentaron con el paso de las jornadas, tras la lesión de Domingos Duarte, y, hasta ahora, continúan siendo los nombres escritos en la pizarra del técnico catalán, aun con el portugués ya recuperado.

Fueron dos meses los que tardó en forjarse el binomio Germán-Torrente. El gaditano fue titular desde el inicio de la campaña, pero su compañero ante el arco era Domingos Duarte. Así fue hasta la visita del Granada a Vigo, salvo por un par de incursiones de Luis Abram, en una de ellas para unir a tres centrales. El luso salió lesionado de Balaídos, tras chocar con su compatriota Luís Maximiano. El diagnóstico fue complejo: una afectación en los nervios del plexo braquial que le mantendría alejado de los terrenos de juego hasta este mes de enero.

De ahí en adelante, a Robert Moreno le tocó experimentar. Víctor Díaz y Abram jugaron contra Sevilla, Osasuna y Getafe. En Levante, sin embargo, regresó Germán para adherirse al lateral reconvertido en central. Así se mantuvo el medio de la zaga hasta la visita a San Mamés, donde, relegado ya a un segundo plano el zaguero peruano, Raúl Torrente partió de inicio junto a Germán.

El murciano no ha vuelto a salir de la alineación. El gaditano, solo cuando no quedó otra alternativa. Ambos echaron raíces y coincidió con el mejor momento del Granada en toda la temporada, que se prolongó durante siete jornadas consecutivas sin catar la derrota. También lo hace ahora con un bache que ya dura tres encuentros seguidos, pero que, por el momento, no ha sido suficiente para sacarles de la formación inicial.

Domingos Duarte se reincorporó al trabajo con el resto del grupo con el cambio de año, pero su reinserción competitiva todavía requirió algunos días. Quedó en el banquillo en Elche, aunque ya la convocatoria fue un paso para el luso. Sí jugó contra el Barça en Los Cármenes, los últimos 22 minutos, junto a Torrente en la línea. En Getafe, disputó prácticamente todo el segundo tiempo, pero su rendimiento dejó ver que aún está lejos de su mejor versión.

Las dos semanas de parón liguero le ofrecieron la oportunidad de continuar sumando cargas en los ensayos, con tiempo para estar a punto para la visita al Bernabéu. En Madrid, no obstante, Robert Moreno le dejó de nuevo en el banco. Optó una vez más por juntar frente a Maximiano a Germán y Torrente, que cuajaron una buena actuación. En San Sebastián, ambos apuntan a la titularidad de nuevo.