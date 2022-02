A Diego Martínez se le cae una de sus primeras opciones en Inglaterra

Mientras se decide su futuro, Diego Martínez y su cuerpo técnico siguen formándose para cuando llegue el momento de volver a los banquillos. El gallego ha estado todo este tiempo aprendiendo e incluso se llegó a marchar de 'erasmus' tres meses a tierras británicas donde se empapó de fútbol inglés, visualizando partidos en la mayoría de estadios: Stamford Bridge, Anfield e incluso ha llegado a tener encuentros con grandes figuras como Frank Lampard, Rafa Benítez, Pep Guardiola o Klopp, todo ello de la mano del periodista Guillem Balagué, que regenta un club en Inglaterra, el Biggleswade United.

Ahora, al histórico entrenador del Granada CF se le ha podido dejar ver por el Marbella Football Center junto a su segundo Raúl Espínola y algunos integrantes de su cuerpo técnico. Aquí, cada invierno se dan cita multitud de clubes europeos para preparar sus 'stages' invernales con motivo de los parones de sus respectivas ligas. Alternando entre la capital granadina y el municipio malagueño, están atentos a las posibles novias que puedan surgir. Getafe, Elche o Levante en España y Everton, Newcastle o Leeds en Inglaterra son algunos de los equipos que han sondeado a Martínez.

Según ha podido saber Estadio Deportivo por fuentes internas del club inglés, no hay contacto alguno entre el Leeds y Diego Martínez para que el gallego tome los mandos una vez Marcelo Bielsa finalice su contrato el próximo mes de junio con el club del condado de Yorkshire. Fue uno de los primeros clubes que se interesaron en hacerse con los servicios de Diego Martínez, ya que lo conocen muy bien, pues otro discípulo de Monchi y ex del Sevilla FC, Víctor Orta, es su director deportivo. No obstante, según publica The Telegraph Jesse Marsch, Ernesto Valverde y el también español Carlos Corberán están sobre la mesa.

De momento, todos en el Leeds United ponen el foco en centrarse en el próximo compromiso liguero ante el Manchester United en Elland Road, ya que los whites están a tan solo seis puntos con el corte de las posiciones de descenso a la Championship.

Otro de los equipos que mostraron interés en el vigués fue el Everton, que prescindió de los servicios del español Rafa Benítez tras una temporada nefasta y que según el prestigioso diario británico Daily Mirror, el vigués formaba parte de la terna de alternativas con las que trabajaría la directiva de los 'toffees', codeándose con nombres como Wayne Rooney, Niko Kovac o Roberto Martínez entre otros, aunque finalmente se decnataron por Frank Lampard para ocupar el banco de Goodison Park.

Diego Martínez cuenta con un escaparate suculento para muchos equipos, pues llegó al Granada, lo ascendió a Primera división, llegó esa misma temporada a semifinales de Copa del Rey y se metió en Europa League, algo que nunca había ocurrido en tierras granadinas. La siguiente campaña acabó noveno tras finalizar otro año de ensueño y caer eliminado en cuartos de final de la UEFA Europa League ante el Manchester United en todo un escenario como Old Trafford.