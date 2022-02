Diego Martínez y su cuerpo técnico ya trabajan en su futuro reto deportivo.

No olvidan a Diego Martínez en Granada, donde el 'Chamán', como así lo conocen, cogió al equipo en Segunda división hasta conseguir el ascenso a Primera y pasearlo, posteriormente, por Europa. Un sueño que se convirtió en pesadilla para el granadinismo cuando el técnico gallego decidió no renovar el pasado verano y afrontar un nuevo reto deportivo en su carrera.

Un nuevo proyecto que no acabó de llegar, rechazando hasta el momento todo lo que le ha llegado a sus manos, teniendo unas pretensiones más ambiciosas en su carrera como entrenador. Getafe, Levante, Elche... Varios han sido los clubes de Primera división a los que este año le ha dicho que no cuando han pensado en su figura como relevo en el banquillo. Sus miras están puestas en Inglaterra, donde también ha sonado para varios clubes tras haber pasado tres meses allí de 'Erasmus' estudiando el fútbol y la filosofía futbolística de la Premier.

El último de ellos, el Everton. Uno de los muchos clubes que estudió durante su estancia allí, donde se marchó con su familia. "Tres meses que fueron como una maestría de cinco años", llegó a decir durante una entrevista reciente en The Guardian.

Rafa Benítez, Guardiola, Lillo, Klopp... Con todos se reunió y a todos estudió 'in situ'. Su idea es clara: tomarse un año sabático en los banquillos y empaparse de fútbol. El plan es coger un equipo desde el inicio de temporada, la próxima, y a ser posible en Inglaterra. Muchos le han otorgado ya el papel de sustituto de Bielsa en el Leeds, aunque por ahora no hay nada oficial al respecto. Allí lo conocen muy bien, pues otro ex del Sevilla FC y discípulo de Monchi, Víctor Orta, es su director deportivo.

Y tras su estancia en Inglaterra, Diego Martínez volvió a España, donde se ha dejado ver en más de una ocasión por Granada. Reconocido públicamente en más de una ocasión por su gestión como entrenador del Granada CF, no ha parado de recoger premios y distinciones en los últimos meses. Un agasajamiento que Diego Martínez ha sabido compaginar con su trabajo. Pues Diego Martínez y su cuerpo técnico siguen trabajando diariamente, aunque no tengan un banquillo a día de hoy.

Como ejemplo, las propias instantáneas que el entrenador colgó en su perfil de Instragram, donde se le pudo ver junto a su equipo, Raúl Espínola, segundo entrenador, y Álvaro García, analista, en el Marbella Football Center, donde cada invierno se dan cita multitud de clubes europeos para preparar sus 'stages' invernales con motivo de los parones de sus ligas. Y es que el Chamán y los suyos no dejan de ver fútbol y de actualizarse de cara a su próximo reto deportivo, el cual está cada vez más cerca.

La temporada entra en su tramo final y es el momento de estar al corriente de la actualidad, de los jugadores que puedan destacar y de analizar posibles rivales o futuribles banquillos. A Diego Martínez y los suyos no se les escapa ni el más mínimo detalle.