Luca Zidane se hace notar en la Copa África

El guardameta del Granada fue titular en el triunfo de Argelia ante Sudán en el primer partido de la fase de grupo de los 'Zorros del Desierto'

Luca Zidane está siendo uno de los protagonistas del Granada esta temporada. El guardameta hijo del mítico ex jugador de Real Madrid y Juventus entre otros clubes, Zinedine Zidane, ha estado en lo que va de campaña muy de actualidad. Sus buenas actuaciones con el Granada para dejar atrás las dudas que generó el pasado curso le han servido, entre otras cosas, para recibir la llamada de Argelia.

Luca Zidane y su llamada por Argelia no entraban en principio en los planes del Granada, que vio al comienzo de temporada como se quedaba sin porteros del primer equipo y tenía que acudir al filial para poder tener un guardameta bajo palos en ciertos partidos de Liga. Ahora todo eso es agua pasada y Luca Zidane lleva ya varios días con la Selección de Argelia disputando la Copa África que se está celebrando en Marruecos desde el pasado 21 de diciembre.

Luca Zidane será el fichaje del Granada en la segunda vuelta

Luca Zidane debutó este pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, en la Copa África defendiendo los palos de Argelia ante Sudan. Luca Zidane tardó poco en demostrar porqué Argelia tiene portero para muchos años con el actual jugador del Granada. Los 'Zorros del Desierto' se adelantaron a los dos minutos de partido gracias al gol de Mahrez.

Pero la Selección de Sudan no se quedó de brazos cruzados y empezó a apretar en busca del empate. Fue ahí donde apareció Luca Zidane para realizar dos paradas de mucho mérito que impidieron el empate de Sudán. Además Luca Zidane no estuvo solo ya que en la grada su padre, Zinedine Zidane, estuvo presenciando las andanzas de su hijo en el torneo africano en el que Argelia está entre una de las favoritas junto a Nigeria, Egipto, Senegal y la que todo el mundo coloca como campeona, Marruecos.

Los próximos compromisos de Luca Zidane

Luca Zidane está encuadrado con la Selección de Argelia en el grupo E. Con su triunfo ante Sudan, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic es líder de su grupo ya que Burkina Faso ganó por dos goles a Guinea Ecuatorial pero recibió un gol en contra. El siguiente duelo para la Argelia de Luca Zidane será el 28 de diciembre ante Burkina Faso.

Un triunfo de los 'Zorros del Desierto' les daría prácticamente el pase a la siguiente fase de la Copa África. Argelia cerrará sus partidos de la fase de grupo ante Guinea Ecuatorial el próximo 31 de diciembre aunque lo más probable es que no sea el momento en el que diga adiós al torneo africano.