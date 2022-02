A Diego Martínez podría llegarle su nuevo banquillo antes de tiempo.

Mucho se viene hablando a lo largo de la temporada de Diego Martínez, exentrenador del Granada CF y uno de los técnicos sin equipo más codiciados actualmente. No le han faltado 'novias' al preparador gallego desde que descartara renovar con el conjunto nazarí el pasado verano, a la espera de un nuevo reto que le acabara de contentar.

En LaLiga, sin ir más lejos, ha podido dirigir a Getafe, Levante o Elche, cuando con la temporada ya empezada acudieron a él y su cuerpo técnico como relevo para sus banquillos. La respuesta, sin embargo, siempre fue la misma: 'no'. También fue sondeado por el Villarreal, cuando existió la posibilidad de que Unai Emery cambiara de aires y se marchara a mitad de temporada con destino a Inglaterra. Esa posibilidad nunca cristalizó, por lo que tampoco la postura de Diego Martínez ante esa opción de Champions.

No sólo en LaLiga ha tenido 'novias', sino que en Inglaterra han sido varios los clubes con los que ha sido relacionado. El último de ellos, el Everton. El Southampton y el Newcastle han sido otros de ellos, aunque muchas han sido las informaciones desde hace meses que lo colocan como el recambio de Marcelo Bielsa en el banquillo del Leeds el próximo curso. Acaba contrato este verano y su intención es la de no renovar.

Sin embargo, todo podría haber cambiado en las últimas horas. Según publica The Telegraph, el adiós del Loco Bielsa podría verse acelerado. El desgaste del proyecto es evidente y los resultados no acompañan, peleando el Leed por evitar el descenso.

A cinco puntos del descenso, las informaciones procedentes de Inglaterra apuntan que la intención es no tomar una decisión drástica al respecto, aunque serán los resultados los que, finalmente, empujen a una dirección o a otra. De ahí que Diego Martínez, quizá, podría verse en la tesitura de tener que hacerse cargo del banquillo del conjunto británico antes de tiempo. Y es que su intención, en cualquier caso, era la de hacerse cargo de un equipo en verano, desde el inicio, y no con un proyecto ya empezado o a punto de finalizar, como sería el caso. Y es que esas han sido las razones, fundamentalmente, por las que el ex del Granada CF ha rechazado todo lo que le ha llegado a lo largo de este tiempo.

En cualquier caso, según The Telegraph, Diego Martínez no es el único entrenador que estaría barajando la dirección deportiva que dirige Víctor Orta, siendo otras las alternativas que también maneja: Jesse Marsch, Ernesto Valverde y el también español Carlos Corberán están sobre la mesa.

Marsch puso fin a su etapa en el Leipzig, habiendo sonado en este tiempo para muchos clubes en Europa. Su caché, sin embargo, podría alejarlo del Leeds. En el caso de Valverde, quien ya sustituyó a Bielsa en el Athletic Club, está por ver si aceptaría un proyecto así. Ya estuvo cerca del United este mismo curso.

Carlos Corberán, sin duda alguna, es el perfil más bajo de los que manejan. Aunque en su favor juega que ya fue asistente de Bielsa en su cuerpo técnico. El actual entrenador del Huddersfield apostó por su carrera en solitario y bajó a la Championship para hacerse cargo de un banquillo. Cumple al cien por cien con la filosofía de Bielsa, aunque le falta experiencia en la élite.

Diego Martínez, según la citada fuente, sería el último en la lista de tener que hacerse con el equipo ahora. Y es que, como ya se mencionó, sus planes de futuro van por otros derroteros. Mientras tanto, sigue formándose como entrenador junto a su cuerpo técnico, como él mismo se ha encargado de mostrar en sus redes sociales. Meses atrás pasó varios meses en Inglaterra empapándose de la Premier y de la filosofía del fútbol inglés.