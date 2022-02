Bielsa no deja el banquillo del Leeds de momento, al que podría aspirar Diego Martínez

El argentino reitera que "cuanto más adversa sea la situación, más comprometido estoy para encararla"

El futuro de Diego Martínez sigue sin despejarse. No obstante, el gallego ha estado todo este tiempo aprendiendo e incluso se llegó a marchar de 'erasmus' tres meses a tierras británicas donde se empapó de fútbol inglés, visualizando partidos en la mayoría de estadios: Stamford Bridge, Anfield e incluso ha llegado a tener encuentros con grandes figuras como Frank Lampard, Rafa Benítez, Pep Guardiola o Klopp, todo ello de la mano del periodista Guillem Balagué, que regenta un club en Inglaterra, el Biggleswade United.

Según pudo saber hace una semana Estadio Deportivo por fuentes internas del club inglés, no hay contacto alguno entre el Leeds y Diego Martínez para que el gallego tome los mandos una vez Marcelo Bielsa finalice su contrato el próximo mes de junio con el club del condado de Yorkshire. Es más, el argentino no se plantea ni siquiera dimitir tras la mala racha de resultados.

En declaraciones recogidas por EFE, Bielsa no se plantea en estos momentos dejar el banquillo de Elland Road. "Cuanto más adversa sea la situación, más comprometido estoy para encararla. En momentos como este, cuando se ha perdido la confianza en el líder, lo cual es natural, ¿cómo voy a defenderme con un equipo que es el que más ha concedido en la Premier? Es algo que trato de solucionar. Lo reitero, si eres el líder en una mala situación, nadie cree en ti, pero te puedo decir una cosa: si paro de creer en lo que creo, la situación, en lugar de mejorar, va a empeorar", ha explicado el argentino.

Fue uno de los primeros clubes que se interesaron en hacerse con los servicios de Diego Martínez ya que lo conocen muy bien, pues otro discípulo de Monchi y ex del Sevilla FC, Víctor Orta, es su director deportivo. No obstante, según publica The Telegraph Jesse Marsch, Ernesto Valverde y el también español Carlos Corberán están sobre la mesa. El Leeds United ocupa en estos momentos el décimo quinto puesto en la Premier League, con solo tres unidades de ventaja por encima del descenso.

A pesar de que el futuro de Diego Martínez no está nada claro, el entrenador junto a su cuerpo técnico siguen formándose para estar preparados en el momento en el que le llegue la oportunidad. Quién sabe si, en caso de salir derrotado el Granada CF este lunes ante el Cádiz CF en el Nuevo Los Cármenes, sería el gallego pretendido por la directiva para volver a ocupar el banquillo del conjunto rojiblanco, que se encuentra en serio peligro en estos momentos.