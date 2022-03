Víctor Díaz, tras su renovación: "Cada futbolista encuentra su sitio en un equipo y yo lo he hecho aquí"

El capitán del Granada ha prolongado su vinculación con el club rojiblanco por un año más

El actual capitán del Granada, el lateral Víctor Díaz, ha llegado a un acuerdo con el club para renovar una temporada más su contrato, por lo que seguirá en la entidad andaluza hasta junio de 2023, anunció este miércoles el club granadinista.

Víctor Díaz, de 33 años, llegó al Granada en el verano de 2017 y, desde entonces, ha sido el capitán del equipo y un pilar básico para todos los entrenadores tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El lateral sevillano es el jugador de la actual plantilla del Granada con más partidos oficiales con un total de 160, que son los mismos que acumula el también defensa Germán Sánchez y sólo superado por Antonio Puertas.

Esto para el lateral granadinista supone algo "muy feliz", pues tal y como ha explicado el sevillano "cada futbolista encuentra su sitio en un equipo y yo lo he encontrado aquí. Puedo aportar mucho trabajo, esfuerzo y veteranía. No solo yo, somos muchos aunque otros no tengan el brazalete".

Para el capitán rojiblanco, los primeros contactos llegan "a principio de año" cuando "nos sentamos, empezamos a tener contactos. Todo fue a raíz de los partidos que empecé jugando. En todo momento ha habido buena sintonía entre el club y yo. Hubo propuestas para salir, pero mi deseo siempre ha sido continuar", aseguró.

El defensa granadinista indicó, acerca de su momento más feliz como rojiblanco, que "son muchos". No se puede quedar con uno solo, ya que "cuando estábamos en Segunda había muchos datos negativos y casi cada semana batíamos una nueva cifra. Pero si me quedo con algunos, serían los partidos en Albacete y Malmö".

Además, para el capitán, no hay nada que se pueda asemejar a la semifinal de Copa, pese a la derrota (ante el Athletic Club). Esta es la temporada que más repercusión está teniendo después de lo que se ha conseguido años atrás. Lo vamos a sacar, confío en la gente que tengo a mi alrededor" ha asegurado.

Al ser cuestionado por el estado actual del equipo señaló que "hubo una época en la que todo nos penalizaba mucho y las cosas no salían. Rubén (Torrecilla) mete mucha intensidad y lo mismo que hacía con el filial lo está haciendo con nosotros. La victoria ante el Alavés en Mendizorroza fue muy importante y el duelo del Rayo lo será igualmente, tenemos ganas de revancha del encuentro de la primera vuelta", concluyó Díaz.