Braithwaite: "Quiero acabar en la mejor posición de la historia del Leganés"

Resulta difícil saber cómo le iría al Leganés si el danés Martin Braithwaite (Esbjerg, 1991) hubiera llegado al club en verano. Pero es innegable que desde que los blanquiazules le ficharon en invierno, su rendimiento ha sido magnífico.

Cuenta ya tres goles, dos de ellos ante el Real Madrid y el Barcelona, y ha sellado una alianza atacante con Youssef En-Nesyri que está impulsando al equipo hasta el punto de mirar de reojo a Europa. EFE le entrevistó en exclusiva.

Pregunta: Se encuentran ahora a la misma distancia de los puestos de descenso que de los que dan acceso a Europa. He leído que usted es un jugador ambicioso. ¿Puede el Leganés disputar competiciones internacionales la próxima temporada?

Respuesta: ¿Por qué no? Pienso que todo es posible pero hay que centrarse cada día en el siguiente partido. Es bueno tener sueños y ambiciones pero siempre hay que estar pensando en el próximo partido.

P: ¿Ha encontrado en el club lo que esperaba cuando vino?

R: Realmente no sé que esperaba, solo había podido ver algo desde fuera. Pero después de venir aquí veo que es un club estructurado, que todo está bajo control. Parece que están construyendo el club día a día, haciéndolo evolucionar poco a poco. Entre los jugadores y el cuerpo técnico hay una gran atmósfera, es una especie de familia.

P: Su nueva experiencia arrancó con goles al Real Madrid y al Barcelona. ¿Lo hubiera imaginado?

R: No sé. Soy positivo, ambicioso y creo en mí mismo así que cuando salgo a un partido es lo que quiero hacer. Pero a veces las cosas no van según uno planea. Estoy feliz por aquello, por estar aquí ahora, por mirar atrás y ver que fue un comienzo perfecto.

P: Una de las claves de los últimos partidos es la conexión que ha formado con Youssef En-Nesyri. ¿Cómo es jugar con él?

R: Está siendo bueno, muy bueno. Cuando vine sabía que no era un club que marcase muchos goles así que mi principal objetivo era ayudar, haciéndolos yo o asistiendo al resto de compañeros. Desde que he llegado hemos marcado en todos los partidos. Creo que he ayudado al equipo en eso y estoy feliz.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su compañero de ataque?

R: Es todavía un chico joven, tiene una gran capacidad física. Está haciendo una gran temporada y ojalá pueda continuar así en su carrera. Eso es lo que deseo para él.

P: ¿Cree que él tiene posibilidades de convertirse en un delantero 'top' en el futuro?

R: Sí, ¿por qué no? Es joven, está mejorando, ha demostrado que puede meter goles. Los únicos límites que uno tiene son los que se pone a sí mismo. Todo va a depender de él.

P: Usted ha jugado en la liga francesa. ¿Se le queda pequeña la competición a Kyliam Mbappé?. ¿Debería irse a España o a Inglaterra?

R: No lo creo. Depende de sus ambiciones personales, de lo que quiera. Juega en uno de los mejores equipos del mundo así que tampoco creo que sea necesario. Cada uno tiene sus propias ambiciones, sus propias metas. Lo que decida será lo mejor para él.

P: Pero su nivel es superior al de la mayoría de los jugadores de la liga ¿no?

R: Puedes pensar eso. Y también lo puedes pensar sobre Messi. ¿Dónde debería ir Messi?. Que su nivel sea superior al del resto de la liga no significa que tenga que moverse. No lo veo como un problema.

P: Le pregunto por la selección danesa. Han alcanzado el grupo A en la Liga de Naciones. ¿Cree que competir con los equipos punteros en ese torneo les hará mejorar?

R: Sí, al cien por cien. Los dos últimos años hemos mejorado mucho, teníamos muchos futbolistas jóvenes. Todos han estado jugando juntos hasta ahora y en el futuro seguirán perteneciendo al mismo grupo. Lo hicimos bien en el Mundial y esto nos dará más experiencia que necesitaremos para el futuro. Estar en el grupo A nos va a ayudar a progresar, seguro.

P: Hablaba del Mundial. Se fueron del torneo sin perder ningún partido pese a haber jugado contra las dos finalistas, Francia y Croacia. ¿Con un poco más de suerte podrían haber sido capaces de pelear por el título?

R: Por supuesto. Pero también creo que lo que pasó fue porque tenía que ser así. Podemos mirar atrás y ver que hicimos un buen Mundial, jugamos contra los dos finalistas y no perdimos. Fue positivo desde mi punto de vista y ahora se trata de seguir creciendo para que podamos ganar a esos equipos.

P: ¿Los penaltis perdidos contra Croacia fueron uno de los peores momentos de su carrera?

R: Fue muy triste pero miro atrás y no tengo ningún remordimiento. Lo dimos todo y cuando lo das todo no puedes estar triste.

P: Fuera del fútbol se maneja también en el mundo de los negocios. Tiene incluso una línea de ropa. ¿Es fácil combinar ambos mundos?

R: No es sencillo, es importante tener también gente a tu alrededor. Por ejemplo en la línea de ropa es mi mujer la que se encarga de todo, trabaja muchísimo y estoy muy orgulloso de ella porque no es fácil. Hay que pensar en el futuro y eso es lo que estoy haciendo, claro.

P: ¿Le gustaría quedarse en el Leganés cuando acabe la temporada?

R: Ahora mismo no pienso en ello. Lo único que hago es dar lo mejor que puedo, el cien por cien. Estoy muy feliz aquí y no veo por qué no. Pero de momento me concentro en jugar aquí y en acabar la temporada en la mejor posición en la historia del club, esa es mi ambición. Luego ya veremos. Conozco el fútbol, no siempre puedes jugar donde quieres y va muy rápido. Esperaré y veré, disfruto el momento. Lo que sea mejor para mi y para el club pasará en el futuro así que no estoy muy preocupado por ello.