Borja Garcés pide perdón y el Leganés le impone una sanción económica

Madrid, 25 oct (EFE).- Borja Garcés, delantero del Leganés cedido por el Atlético de Madrid, pidió perdón por el 'acto de indisciplina' que supuso ausentarse del entrenamiento previo al duelo contra el Tenerife sin permiso para acudir a una boda, según confirmó su técnico Asier Garitano.



"Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo. Al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición", señaló en un vídeo difundido a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.



Instantes después, la entidad madrileña ha emitido un comunicado en el que confirmaba que el futbolista se había ejercitado junto al resto de sus compañeros después de que se le impusiera una sanción económica que había aceptado.



"El pasado 23 de octubre, el delantero Borja Garcés se ausentó del entrenamiento previo al encuentro ante el Tenerife sin autorización del entrenador ni del propio club, cometiendo un acto grave de indisciplina", comienza el texto.



"En la tarde de este lunes el jugador ha pedido disculpas por su comportamiento al cuerpo técnico, a sus compañeros, a los trabajadores y a la afición del Leganés. Desde el club se ha impuesto una sanción económica trascendente que el jugador ha aceptado, entrenando esta misma tarde con el resto de sus compañeros", completa.



Todo llega después de que el pasado sábado su entrenador destapara la situación en rueda de prensa, mostrando un profundo malestar: "Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No se lo doy. Creo que vuelve a pedírselo al club y que se le dice que no puede ser. Y, sin permiso, hoy a la mañana no viene y se va a una boda a Melilla. A mí, eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, sé lo que voy a hacer".



"No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Aunque sea un jugador querido por mí, que yo lo quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", indicó.