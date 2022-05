Las exigencias que tiene el Levante por los deseados Campaña y De Frutos

Felipe Miñambres, director deportivo granota, ha actualizado la situación de sus dos futbolistas

El descenso del Levante UD a Segunda división ha sido una sorpresa para muchos. El equipo granota era una entidad asentada en la élite desde hace años que cuenta en sus filas con futbolistas de gran nivel. A la escuadra de Valencia todo le ha salido mal y al final ha caído al infierno abandonando así LaLiga. Este suceso produce que algunos de los jugadores del Levante UD se conviertan ahora en los más deseados de cara al próximo mercado de fichajes. Destacan dos por encima de todos: José Campaña, centrocampista sevillano que ha sido vinculado con el Sevilla FC en múltiples ocasiones, y Jorge de Frutos, extremo segoviano, que fue relacionado con el Real Betis Balompié en el pasado.

Felipe Miñambres, nuevo director deportivo del Levante UD, cargo que ha asumido desde hace unos meses tras abandonar el RC Celta de Vigo, ha explicado las exigencias y la situación en la que están ambos futbolistas. El ejecutivo granota asume ya que ambos saldrán del club valenciano durante este verano, pues son dos grandes opciones para equilibrar la situación financiera de la entidad, la cual no atraviesa su mejor momento.

Sobre José Campaña, Miñambres aseguró que no hay propuestas aún. "Esperamos que nos digan algo los agentes de Campaña. Él tiene contrato y está inscrito con el salario que tiene, veremos como se mueve el mercado. El que no quiere continuar en Segunda está buscando situaciones para ir a otro sitio, pero esperamos a ver lo que pasa. A veces nos llegan ofertas directas y otras por los agentes, de momento por Campaña no hemos recibido nada". En ESTADIO Deportivo ya informamos cómo está la situación del que fuera canterano sevillista, que siempre ha sonado para volver a su casa, al Sevilla FC. Por el momento, estas palabras ratifican lo ya publicado hace unos días en el medio de comunicación.

Por otro lado, con Jorge de Frutos fue más rotundo. "Cuando él se lesiona creo que estaba entre los tres o cuatro primeros de asistencias + goles de la Liga detrás de Benzema, Vinícius y otro. No es fácil estar ahí, es un jugador que hace números y eso tiene un valor. No sé en cuanto está valorado Jorge en Transfermarkt que es de lo que habla todo el mundo, pero cuando llegó la oferta en invierno consideramos que vale más. Todos lo sabéis, es el jugador de venta más segura del club, por el que más se interesan los equipos. Vamos a ver, no hay una propuesta concreta por él pero seguro que llega".

Estas declaraciones sobre Jorge de Frutos se refieren a la propuesta de 10 millones de euros que realizó el Getafe CF para adquirir sus derechos federativos durante la pasada ventana invernal. Uno de los problemas para fichar a Jorge de Frutos es su alto coste. El Levante UD comparte los derechos del extremo con el Real Madrid, al 50 por ciento, por lo que las ganancias serán repartidas equitativamente. Al Levante UD le costó en su día unos 2'5 'kilos' por lo que, mínimo, querrá recuperar la inversión realizada. El Real Betis maneja buenos informes del extremo de Segovia, el cual tiene una de las historias más curiosas de nuestro fútbol.