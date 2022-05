El agente de Campaña aclara su futuro

El futbolista no tiene nada cerrado con ninguno de los muchos clubes interesados; comprometido con la lucha por mantener la categoría con el Levante, ha solicitado a su agente que no se siente con nadie por ahora

Aventuraba ESTADIO Deportivo semanas atrás que José Gómez Campaña apuntaba a convertirse en el fichaje del verano en LaLiga, y no nos equivocábamos. El más que probable descenso del Levante UD a Segunda división y el hecho de que más allá del 30 de junio afronte su último año de contrato colocan al sevillano en una situación idonea para afrontar un nuevo reto deportivo. A sus 28 años le sobran 'novias'.

El interés del Sevilla FC por recuperar a su canterano siempre ha estado sobre la mesa. De hecho, se trata de una realidad que ha existido en los tres últimos años. Tanto, que el pasado curso Monchi presentó una propuesta de contrato que su representante trasladó al Levante UD; justo lo mismo que ocurrió en el anterior curso, cuando tampoco se hizo efectiva.

Tras renovar como granota en 2019, su cláusula de rescisión pasó a ser de 60 millones de euros y aunque contaba con la palabra de Quico Catalán, presidente del Levante UD, de dejarlo salir por la mitad, nunca acabó de tomar forma la operación. Ni con el Sevilla FC, ni con un Atlético de Madrid que ya lo intentó contratar cuando marchó Thomas Party al Arsenal, decantándose finalmente por una opción más barata, la del valencianista Kondogbia.

Unos intereses que siguen sobre la mesa y a los que, tal y como apuntan en la capital del Turia, se ha sumado también el del Valencia CF, junto a muchos otros clubes de Primera división y varios del extranjero, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo.



Enrique Rosado, agente de Campaña: "Yo, por imposición del jugador, no me he sentado con nadie"

Sin embargo, el futuro de José Gómez Campaña es un tema que hoy por hoy está totalmente paralizado por petición expresa del futbolista. Muy agradecido al Levante UD, su cabeza está en guardar la categoría con el conjunto granota, una realidad que confirma a esta casa el propio representante del futbolista, Enrique Rosado (Niagara Sur): "Yo, por imposición del jugador, no me he sentado con nadie".

Campaña está centrado en conseguir la salvación con el Levante UD, habiendo dejado en un segundo plazo todo lo referente a su futuro. El compromiso del sevillano con la entidad granota es tal que así se lo ha hecho saber a su agente.

En cualquier caso, la realidad del contrato de Campaña es la que es y si el Levante UD desciende queda libre. ESTADIO Deportivo ya informó sobre la cláusula de su contrato en caso de descenso, por la que podría salir en préstamo al equipo al equipo que él quisiera con la única condición de que éste se hiciera cargo de la ficha que dispone, de 3'2 millones de euros. Una cesión que, al estar en su último año de contrato, carecería de sentido ninguno, pues luego no tendría equipo al que tener que volver.

Campaña saldrá este verano, esté el Levante en Primera o en Segunda

Lo que sí está claro es que José Gómez Campaña cambiará de aires este verano, esté el Levante UD en Primera, como él desea y por lo que lucha, o acabe en Segunda, lo que lo liberaría formalmente. Muchos son los clubes que se han interesado por su situación en los últimos meses, aunque no hay nada cerrado con ninguno: Sevilla FC, Atlético Madrid, FC Barcelona, Valencia, Villarreal CF. Incluso el Betis, donde militó su padre en categorías inferiores, lo ha llamado. Tampoco le faltan ofertas en el extranjero.

Permanecer en Primera sería lo ideal para el Levante UD, lo que le brindaría la opción de negociar por él y sacar algo de 'cash' por su traspaso. Algo que también contentaría al futbolista, cuyo agradecimiento al club es total.

La victoria del Granada CF, este martes, ante el Athletic Club obliga al Levante UD a ganar este jueves al Real Madrid para, así, poder seguir haciendo cuentas en las dos últimas jornada de LaLiga. Una recta final en la que Lisci podrá seguir contando con Campaña, como ya ocurriera en los dos últimos partidos disputados. Los problemas físicos han quedado atrás, llegando al cien por cien al tramo final de la temporada para aportar su granito de arena en la lucha granota y volver a ser el José Gómez Campaña que la temporada pasada se lesionó en su mejor momento personal, tras haberse estrenador como internacional español.