Lombán destaca que optó por el Málaga porque le transmitió ilusión

Málaga, 18 sep (EFE).- El defensa David Lombán, nuevo jugador del Málaga, afirmó este martes en su presentación que el club malagueño le transmitió ilusión en una operación que calificó como muy rápida y tras la que se confesó "muy contento de llegar a este gran club".

En rueda de prensa, el jugador asturiano, quien llega libre tras su paso por el Éibar, dijo que puede jugar "donde el entrenador necesite", que viene "a aportar lo máximo que pueda en el vestuario" y que "siempre" antepone lo colectivo.

"No lo tenía hecho con nadie. He tenido propuestas durante todo el verano y la más cercana es la del Málaga porque no tenía cerrado un acuerdo con nadie y estoy encantado de estar en este club", afirmó el zaguero, quien dijo que conoce la Liga 1/2/3 y, por ello, sabe que no va a ser fácil y que no se puede "vivir más allá del presente porque una característica fundamental es la humildad".

Con respecto a la acción solidaria 'Common Goal', que lidera el jugador del Manchester United Juan Mata, por el que cede el 1% de su contrato, destacó que "es un movimiento muy bonito" y se trata de "un esfuerzo individual para intentar cambiar y mejorar el mundo".

David Lombán lucirá el número 18 y, entre otros equipos, ha militado en Valencia, Salamanca, Xerez, el filial del Barcelona, Elche, Granada y Éibar.