El mercado de enero del Málaga, de nuevo en entredicho

Vadillo y Febas, dos fichajes de enero que no acaban de convertirse en refuerzos para el Málaga de Natxo González

"Podría haber cerrado dos fichajes por mi ego e ir paseándome por Calle Larios", dijo públicamente Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el plantel blanquiazul se hubiera quedado corto de refuerzos en enero, una vez que el mercado hubiera cerrado y fueran varias las posiciones a reforzar para las que, finalmente, no llegó ningún futbolista.

En las oficinas de La Rosaleda prefirieron mirar por la economía del club, ante la imposibilidad de poder incorporar a última hora ninguna oportunidad de mercado que mejorara lo que había en el plantel, llegando finalmente tan sólo Álvaro Vadillo y Aleix Febas. Dos fichajes de enero que, visto lo visto, no acaban de convertirse tampoco en refuerzos para Natxo Fernández.

Durante la derrota frente a la UD Almería, la verdadera sorpresa, y no la que se vivió durante el descanso en las gradas, fue el comprobar como ninguno de los dos refuerzos invernales gozaron de minutos en el derbi regional.

Vadillo apenas ha jugado más de 30 minutos de juego consecutivos en ninguno de los partidos que ha disputado, costándole más de lo esperado convertirse en un fijo para el Málaga CF. Así lo auguraba su hoja de vida, tras cuatro ascensos a Primera división, 115 partidos en Primera y 66 en Segunda. Como malaguista, hasta la fecha, tan sólo ha participado en tres de los cinco encuentros celebrados, habiéndose perdido uno por una tendinitis que, posiblemente, le está impidiendo encontrar su mejor forma como malaguista.

El de Puerto Real se pasó prácticamente toda la primera vuelta de la temporada en el banquillo, habiendo participado tan sólo seis minutos con la elástica perica. Ahora, lo estaría lastrando en Málaga CF. No se explica, si no, que Natxo González no contara con él ante el Almería, visto lo visto sobre el campo y teniendo en cuenta que no agotó los cambios.

Tampoco optó Natxo por Febas, quien sí ha venido jugando más como malaguista desde que llegó. En total, 239'; algo más del doble de los 115' que había disfrutado como malaguista hasta llegar a La Rosaleda este curso. En Copa, eso sí, acumuló también 165'. La ausencia de Febas, además, coincide con un momento bajo de Ramon, que brilló ante el Sporting pero no lo hizo tanto frente a la UD Almeria.

La polémica, por tanto, está de nuevo servida en lo relacionado al mercado de enero. Una ventana en la que tan sólo llegaron Vadillo y Febas, al tiempo que se prescindió de Calero. Los fichajes no están resultando refuerzos y posiciones clave como la de central o el pivote siguen cojas, al tiempo de que la delantera, también, lleva todo el curso dando muestras de que falta un nueve puro.