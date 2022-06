Joel Robles, libre, el bloqueo por Aitor Fernández... un rompecabezas en la portería

Joel Robles, ex del Betis, busca nuevo equipo mientras que Aitor Fernández parece que no tiene hueco en Segunda división en el Levante.

El ex arquero del Betis busca nuevo equipo mientras que el del Levante parece que no tiene hueco en Segunda división en el conjunto granota

Poco a poco los equipos se van moviendo en el mercado de fichajes en busca de cubrir los huecos que tienen en sus plantillas de cara a la próxima temporada. Uno de ellos es CA Osasuna, quien desea a un portero suplente o más bien de buen nivel y experiencia en LaLiga que compita con Sergio Herrera, hasta ahora titular indiscutible en la escuadra que entrena Jagoba Arrasate. En ese perfil encajaba, y encaja, Joel Robles el cual, tras acabar contrato con el Real Betis es agente libre, fue vinculado al conjunto rojillo por Diario de Noticias de Navarra. Ahora informan de que el interés por el ex bético ha decaído, que no extinguido, puesto que CA Osasuna prefiere, por encima de todos, a Aitor Fernández, actual cancerbero del Levante UD.

Aitor Fernández es la opción número uno que maneja la dirección deportiva de Pamplona, que lidera Braulio Vázquez, para reforzar la portería de CA Osasuna. Así lo asegura Fernando Ciordia en Diario de Navarra.

A pesar de ello, la operación no es nada sencilla, puesto que CA Osasuna no tiene intención de pagar traspaso para hacerse con los servicios del arquero. Un deseo que choca con el del Levante UD, el cual quiere sacar algún rédito económico por un Aitor Fernández que tiene contrato con la entidad granota hasta el verano de 2024. Cada equipo juega sus cartas en esta partida. CA Osasuna sabe que el Levante UD no puede mantener, por cuestiones económicas, a Aitor Fernández en Segunda división, mientras que la escuadra de Orriols espera dinero para cuadrar el presupuesto, ya que necesita vender por valor de 10,5 millones de euros.

Esta misma fuente asegura de que se desconoce hasta el punto que se tensará la cuerda, pero que la operación, en este momento, está bloqueada. Con todo, también se avanza que CA Osasuna maneja una opción B, que puede ser, perfectamente, Joel Robles.

Joel Robles, descartado por Elche CF y en la agenda de CA Osasuna

Hace unas semanas informamos de que diferentes medios de comunicación habían avanzado de que Joel Robles estaba en la agenda del Elche CF y CA Osasuna. A pesar de ello, el diario Información aseguró que el Elche CF había descartado la incorporación de Joel Robles por sus escasos minutos de juego en la última temporada, en la que sólo ha disputado tres encuentros en la Copa del Rey.

Por otro lado, Diario de Noticias de Navarra avanzó de que Joel Robles encajaba en lo que buscaba CA Osasuna, pero no se ha vuelto a saber más de ese supuesto movimiento.

Lo único cierto es que a sus 32 años recién cumplidos, y tras cuatro temporadas en el Real Betis Balompié, Joel Robles busca nuevo equipo en la élite para continuar su carrea deportiva.