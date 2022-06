Se le cae una opción a Joel Robles

El portero madrileño busca nuevo equipo tras acabar contrato con el Betis; se le ha vinculado a Elche y Osasuna en las últimas semanas

Joel Robles ha puesto fin a su aventura como futbolista del Real Betis Balompié después de cuatro temporadas en la que ha pasado por buenos y malos momentos, pero que se termina quedando con lo más bonito e impregnado de un sentimiento, el verdiblanco, que llevará allá por donde vaya. Convertido ahora en agente libre, Joel Robles está en el escaparate y a sus casi 32 años, que cumple a unos días, el 17 de este mes, busca un nuevo equipo en este frenético mercado de fichajes que aunque aún no se haya abierto de forma oficial ya se mueve. En la órbita de dos conjuntos de LaLiga ha aparecido ya el de Getafe en las últimas semanas, siendo ellos el CA Osasuna y más recientemente el Elche CF, quien, al parecer, ya ha tomado una decisión al respecto de si lanzarse o no a por la contratación de Joel Robles.

El Elche CF ha descartado la incorporación o el fichaje de Joel Robles después de analizar su trayectoria en las últimas temporadas. Según avanza el diario Información, el club ilicitano considera que el cancerbero madrileño lleva mucho tiempo sin jugar con regularidad y que eso no es lo que necesitan, puesto que desean a un arquero con ritmo competitivo que eleve la competencia a Edgar Badía. Con ello, el Elche CF ahora piensa en Aitor Fernández o Dani Cárdenas, ambos del Levante UD, o en Álvaro Fernández, portero de la SD Huesca que ha estado cedido en el Brentford de la Premier League pero que no ha jugado prácticamente nada al ser suplente del internacional español David Raya, cumpliendo la misma premisa que le ocurre al ya ex bético. De todas formas, en el fútbol nunca se sabe y si estas opciones no fructifican, la puerta para el Elche CF siempre se le puede volver a abrir a Joel Robles.

Con este movimiento, a Joel Robles se le cae una de las dos opciones a las que ha sido vinculado en LaLiga, quedándole así la alternativa de CA Osasuna, siempre que no surjan otras, quien lo tiene en cuenta para ser suplente de Sergio Herrera, quien ha renovado contrato, hasta el verano de 2026, durante este mismo año. Así lo anunció Diario de Noticias de Navarra, quien aseguró que Sergio Asenjo, que ha acabado contrato con el Villarreal CF, también es una posibilidad para la portería del equipo que entrena Jagoba Arrasate.

Joel Robles sólo ha disputado tres partidos la anterior campaña con el Real Betis Balompié, todos en la Copa del Rey frente a CFI de Alicante, CF Talavera y Real Valladolid, unos 300 minutos de juego en total que le dan desventaja contra otros guardametas que sí han tenido más oportunidades para demostrar sus cualidades. Por otro lado, a favor de Joel Robles juega su calidad humana, pues a pesar de las críticas recibidas, ha sabido aceptar su rol en el Real Betis durante la última temporada, siendo parte clave en la formación de un gran grupo. Así lo dejó claro el propio Joel Robles cuando se despidió del Betis y de su afición. "De aquí me voy con tres sevillanitas. Muy feliz de todo, de haber pertenecido al Betis, de haber construido una familia en Sevilla. Muy satisfecho de todo lo que hemos conseguido. En esta ciudad se vive muy bien. En nuestra profesión nunca sabes y hay que estar preparado para todo, pero a todo el mundo que me pregunte por Sevilla y el Betis siempre le hablaré muy bien".