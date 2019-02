Seis "pucelazos" ante equipos del Barça con Schuster, Cruyff, Ronaldo o Messi

El Valladolid, que visita el Camp Nou esta semana, ganó seis veces a "ilustres" equipos del Barça en los últimos 30 años, cuatro de ellas en Zorrilla, aunque si hay que personificar esos triunfos el más indicado es el actual director de cantera del club, Alberto Marcos, presente en tres de esos "pucelazos".



Hace casi 30 años, en septiembre de 1989, el Barcelona cayó en Valladolid en la primera jornada de Liga. Aquel partido tuvo un nombre propio: Lucendo, un extremo que acabó siendo internacional por Andorra y que Cruyff, entonces en el banquillo culé, decidió subir ese día al primer equipo junto a Delfi Geli. Ronald Koeman salió de titular por la banda derecha y Lucendo por la izquierda. El Barça exhibió un "dibujo" extraño, jugó descompensado y nervioso, y acabó perdiendo 2-0 ante un Valladolid dirigido por el croata Skoblar en el que Damián y Janko Jankovic marcaron los goles. De Lucendo ya nunca más se supo, se diluyó en el Barcelona B y acabó cedido en la Balompédica Linense.



Dos años antes hubo otro "pucelazo", esta vez en el Camp Nou, con un histórico triunfo vallisoletano por 2-4, en el que el jugador lucense y berciano de adopción Manolo Peña, ya fallecido, fue el autor de tres de los cuatro goles del conjunto vallisoletano. Fue un 19 de diciembre del año 1987 y aquella era la primera victoria en Barcelona de un Real Valladolid, cuya alineación estuvo compuesta por Fenoy, Torrecilla, Lemos, Moreno, Gonzalo, Manolo Hierro, Moya, Fernando Hierro, Endika, Minguela y Peña.



En los otros tres de los seis triunfos vallisoletanos ha estado presente el defensa Alberto Marcos Rey, actualmente en el cuerpo técnico del club, quien dice que las claves para ganar al Barcelona son "correr mucho, ser solidarios y estar muy juntos". Marcos estaba en otro de esos Valladolid-Barça con triunfo local, probablemente el más recordado en la capital del Pisuerga. Fue el enfrentamiento de la temporada 96-97, en la que el Valladolid acabaría clasificándose para la UEFA de la mano de Vicente Cantatore. El Barça de Ronaldo Nazário visitaba aquel año Zorrilla con la vitola de equipo invencible y se llevó un 3-1, con tantos para el Valladolid de Fernando Sánchez Cipitria y dos de Víctor Manuel Fernández. El gol blaugrana lo marcó precisamente Ronaldo, actual presidente del Valladolid.



Otra victoria pucelana, aunque sin tanto brillo, se produjo en la campaña 2002-2003 con sendos tantos de David Aganzo y de Sergio Pachón para los pupilos dirigidos entonces por Pepe Moré. El argentino Javier Saviola marcó para el equipo catalán. Un encuentro que estuvo a punto de suponer otra derrota blaugrana fue el de la campaña 00-01 cuando un gol de chilena del ecuatoriano Iván Kaviedes le otorgaba el 2-1 a un Valladolid que peleaba por eludir el descenso. El holandés Overmars marcó en el tiempo añadido propiciando un 2-2 aunque ese empate le dio la permanencia al Pucela pese a caer derrotado en el Bernabéu en la última jornada (2-1).



Y otro triunfo sonado fue el del Camp Nou de la temporada 97/98. Al Valladolid lo dirigía Sergio Kresic y aquel día se dio la paradoja de que un exazulgrana, el vallisoletano Eusebio Sacristán, marcó el gol del triunfo blanquivioeta. Eusebio, actual técnico del Girona, no lo celebró "por respeto" a los culés y salió aplaudido. La última victoria ante el Barcelona fue un 8 de marzo de 2014 en Zorrilla, donde el Real Valladolid sorprendió a un Barcelona desconocido por un juego tan gris como ramplón y que acabó perdiendo 1-0, con tanto para el Valladolid del italiano Fausto Rossi. Aquello alejó a los azulgranas del liderato y sacó a los locales del descenso, aunque al final de temporada acabarían bajando. Ese día el Valladolid, entrenado por Juan Ignacio Martínez, jugó con Mariño; Rukavina, Valiente, Mitrovic, Peña, Rueda; Bergdich, Alvaro Rubio, Rossi; Manucho y Javi Guerra. Por su parte, el Barcelona salió con Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Adriano; Xavi, Busquets, Fábregas; Pedro, Messi y Neymar. De aquel duelo solamente Busquets, Piqué y Messi quedan en el Barcelona y nadie de la alineación inicial del Valladolid. Hernández Hernández, un colegiado que tradicionalmente no se le ha dado bien al Valladolid, dirigió aquel partido y, desde entonces, el Valladolid no ha vuelto a ganar a ninguno de los grandes, aunque las cuatro últimas temporadas consecutivas en Segunda lo hicieron inviable.