Otra razón para renovar a Sarabia

Con su renovación en 'stand by', Pablo Sarabia sigue haciendo méritos para ganarse una mejora y ampliación de contrato más que merecida. Ya en verano, equipos como el Villarreal, la Real Sociedad y, en menor medida, Valencia y Atlético anduvieron tras sus pasos. Y a este ritmo, no cabe la menor duda de que las ´novias´ se multiplicarán en el próximo mercado estival, cuando sólo le quedaría un año más de vinculación con el club sevillista, si un acuerdo entre las partes no lo impide.

Ante el Akhisar, el madrileño fue el responsable de lanzar el penalti cometido por el exbético Miguel Lopes sobre Aleix Vidal. No falló y ya suma 10 tantos en la presente temporada, puesto que el colegiado Martínez Munuera le 'birló' la diana que anotó en el Camp Nou ante el Barça, al anotarlo en el acta como gol en propia puerta de Lenglet.

Pese a ello, Sarabia es el máximo goleador del equipo entre todas las competiciones, con seis goles en las rondas previas de la Europa League, uno en la fase de grupos, tres en Liga y uno en la Supercopa de España, siendo el único jugador que ha visto portería en todos los torneos disputados, a lo que suma además seis asistencias.

Con estos números, además, el ex del Getafe se convierte en el centrocampista del Sevilla que menos partidos ha necesitado para alcanzar los 30 goles en el siglo XXI, algo que ha hecho en 116 encuentros con la camiseta blanquirroja, según apunta la cuenta especializada @LaLigaenDirecto. A los 10 de esta campaña, Sarabia suma los 11 tantos de la 16/17 y los 9 que sumó el pasado curso, superando así en este particular ranking a Ivan Rakitic, que necesitó 140 partidos para alcanzar dicha cifra.

Por detrás quedan también otros centrocampistas con gol que forman parte de la historia sevillista, como es el caso de Vicente Iborra, que tardó 161 choques en firmar 30 goles, José Antonio Reyes (166), Renato (204) y Jesús Navas (324). Sarabia ha superado a todos ellos. Su renovación y subida de cláusula, que sólo asciende a 18 millones de euros, se antoja obligatoria.