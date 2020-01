Koundé, el secreto de su adaptación, su millonario fichaje y el objetivo en LaLiga

Jules Koundé, central del Sevilla, está siendo una de las sensaciones del conjunto de Nervión esta temporada. Quizás sin levantar la expectación de otros fichajes como Ocampos o Diego Carlos pero sí en silencio, poco a poco y sin hacer demasiado ruido. Y eso que su comienzo no pudo ser peor, con un error garrafal en Eibar que propició la remontada del conjunto armero, aunque al siguiente partido se rehizo y comenzó a crecer. Así explica el francés el secreto de su buen hacer. "Tengo mucha confianza en mí, creo que es la parte más importante, la confianza, con eso puedo hacer lo que quiera, cuando no hay confianza lo tienes difícil para jugar y para todo... Sé que los errores son parte del fútbol y del deporte en general, pero lo más importante es analizar y pensar porqué hemos fallado, y después de analizar hay que trabajar y tener confianza", comenta Koundé en una entrevista a 'Libre y directo' de la cadena SER.

El central, prácticamente desconocido a su llegada a Sevilla procedente del Girondins de Burdeos, asegura que no le afecta los 20 millones de euros que Monchi pagó por él el pasado verano. "Sé que es mucho dinero y para el Sevilla también, pero no me da presión o no me gusta más porque el Sevilla haya pagado ese dinero por mí. Es un precio independiente de mí, lo llevo bien", asegura.

En cuanto a su llegada al club y a la ciudad, Koundé explica que después de unas meses de adaptación, ahora la segunda parte de la temporada será más fácil para él: "Siempre quiero más, quiero jugar más, aportar más, progresar y aportar todo lo que pueda, como titular o cuando me de la oportunidad el míster de jugar minutos como en Mallorca. Fue un poco difícil al inicio pero hubo buenos momentos, ahora en la segunda parte va a ser mejor, estoy más acostumbrado al equipo y al idioma".

En Liga, el Sevilla está tercero, pero se puede mejorar: "Sí claro, creo que podemos mejorar en muchos aspectos, defensivos y ofensivos, marcar más goles y encajar menos, en el juego podemos dar más ritmo a nuestro juego para desequilibrar al rival, tenemos un margen de progreso grande y vamos a por más".

Sobre su posición favorito, central o lateral, el galo lo tiene claro: "Mi posición es central, la que yo prefiero también, pero yo sé que a veces al míster le gusta ponerme ahí, no me molesta, me gusta jugar también en la derecha para ayudar al equipo".

Pero un central atrevido, de a los que le gusta ir hacia adelante: "Si, es una parte importante de mi juego, ya en Burdeos en las categorías inferiores, tenía un míster que me utilizaba para jugar por delante y aportar lo que pudiera arriba y ahora es una parte importante de mi juego, cuando puedo intento hacerlo".

Sobre la búsqueda de la mejoría en la delantera, Koundé cree que es un trabajo colectivo: "Tanto el ataque como la defensa es un trabajo de todo el equipo, podemos mejorar en los dos aspectos, queremos marcar más goles y vendrán con la confianza, tenemos muchas oportunidades, si continuamos creando ocasiones van a entrar".

Entonces, ¿el objetivo marcado cuál es? ¿Ir a por los dos primeros o que no te cojan los que vienen por detrás?: "Ir a por el Madrid y el Barcelona, siempre hay que mirar hacia arriba, aunque nuestro objetivo es la Champions. Para lograr nuestro objetivo hay que ganar partidos, si ganamos todos los que podamos quizás los superemos, pero es verdad que tienen mejores jugadores que nosotros, pero tenemos un buen grupo y podemos hacer cosas muy grandes también".

Su fichaje por el Sevilla se lo toma como un trampolín, como le pasó a Lenglet: "Sí, sé que el Sevilla es un gran club que da confianza a los jóvenes, Lenglet es un ejemplo e influye, pero poco, porque cada jugador tiene una trayectoria diferente. Cuando mi agente me habló del Sevilla lo recibí encantado, es una afición muy loca y eso me gusta".

Por último, Koundé se ve capaz de destacar algún compañero por encima de otros, aunque sí que resalta las cualidades del capitán: "Es difícil, hay muchos y no te podría decir un nombre... Hay muchos jugadores de gran calidad y buen nivel. ¿Navas? Sí, es impresionante, como corre, más que yo...".