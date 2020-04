Suso da pistas sobre su futuro y... el de Campaña

Estos días se habla mucho del regreso de Rakitic, o incluso de un Luis Alberto al que hoy en día resulta casi imposible repatriar; pero ellos no son los únicos 'hijos pródigos' que optar a volver a casa. Un eterno candidato es José Gómez Campaña, a quien Suso conoce bien. Al gaditano le gustaría volver a jugar al lado de su íntimo amigo, pero cree que hay muchas aspectos que sopesar. "Lo conozco desde los 12 años. Estuvo varios años dando vueltas de un sito a otro, pero ahora está tranquilo, tiene estabilidad y se nota en su rendimiento", opinó en Radio Marca sobre el medio del Levante.

Otro aval, para que Suso llegase y quiera quedarse en el Sevilla y para el propio Campaña, es Julen Lopetegui, técnico nervionense y seleccionador de ambos en las categorías inferiores de la selección española. "Desde que teníamos 16 años ha contado siempre conmigo en la selección. En el Madrid también jugamos el trofeo con el Milan. Siempre me ha demostrado su confianza y yo le he respondido. Cuando sabía que él me quería y que estaba aquí como entrenador, tenía poco que pensar", explicó Suso, quien desveló que hay opciones de quedarse en el Sevilla aunque no se den las condiciones pactadas para su obligación de compra.

Si el Sevilla acaba en Champions la temporada (el parón le pilló tercero), estará obligado a fichar a Suso, quien asegura que podría quedarse aun quedando fuera de los cuatro primeros. "Si terminamos en Champions, está la opción de continuar seguro, pero hay otras muchas opciones", desveló el gaditano.

Y es que el jugador cedido por el Milan asegura estar muy feliz en el club y en la ciudad: "Vivo en Montequinto, muy cerca de la familia, (a cien kilómetros sólo). A nivel personal no puedo estar más contento". Tan cómodo está en Nervión, que estaría dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar un acuerdo: "Tenemos que poner todos de nuestra parte. Los clubes tendrán dificultades y por mí no habrá problema para llegar a un acuerdo económico".