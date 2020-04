Suso: "Siento miedo, es dramático; la salud está antes que el fútbol"

Llegó cedido por 18 meses con una opción de compra obligatoria si el Sevilla F.C. se clasifica para la Champions. A sus 26 años, ha visto cumplido el sueño de volver a jugar en LaLiga, en su país y cerca de su localidad natal, Algeciras. Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido en el mundo del fútbol como 'Suso', vive como todos los futbolistas esta etapa de encierro obligado por culpa de la grave crisis mundial que ha provocado el coronavirus.

A él, sin embargo, se le nota especialmente afectado, quizás prque ha dejado a muchos amigos en Italia por los años en los que ha estado jugando allí al fútbol y, seguramente, porque está esperando un hijo y se le han disparado los temores. Su mujer está embarazada, debe dar a luz dentro de un mes y medio aproximadamente y no le gustaría que se volviera jugar LaLiga si hay "un 1% de riesgo. Si vengo de entrenar y contagio a mi mujer no me lo perdonaría en la vida".

Ha vivido el problema del coronavirus de cerca porque gran parte de su carrera la ha desarrollado en Milán y allí ha dejado a mucha gente conocida y querida. Estos momentos los está pasando "en casa, como todo el mundo". El jugador del Sevilla F.C. Suso, ha mostrado su preocupación por "la situación dramática" en la que se encuentra España por la crisis del coronavirus y ve "muy complicado que se acabe la temporada. Yo estoy en casa, ni siquiera he salido para comprar y la situació a mí particularmente me da bastante miedo".

Para Suso, el "fútbol ahora no es lo más importante. La salud es lo prioritario y no se puede acabar LaLiga toda costa por una serie de intereses. Alemania se está planteando volver antes, pero allí hay menos contagiados y muertes, no es lo mismo. La situación es parecida, pero las mismas cifras no son las mismas. Mi mujer está embarazada y le queda un mes y medio para parir. Si voy a entrenar y traigo el virus, y la contagio... eso es algo que no me lo podría perdornar en la vida", ha comentado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Habla con sus amigos italianos, que viven una situación similar

"Cuando me viene para Sevilla no existía esta situación. Surgió unos meses después y más tarde nos tocó vivir lo mismo. Yo hablo con casi todos los que estaban allí conmigo y todo es muy similar a lo que ocurre en España. Desde hace un par de días les dejan salir con los niños acompañados con un adulto, pero la situación es bastante parecida", ha comentado Suso.

Hay que actuar con mucha precaución

"A mí me encantaría que volviéramos a jugar, a sentir esas sensaciones, pero la situación es dramática y hay que tener bastante cuidado porque no se sabe hasta dónde puede llegar el virus".

No ve bien que se reanude LaLiga a toda costa

"Yo no estoy de acuerdo en terminar la Liga a toda costa por una serie intereses. Hay que hacer un poco de esfuerzo por parte de todos. No es lógico que nosotros tengamos que estar jugando y concentrados, encerrados en un hotel. Si hay un uno por ciento de riesgo, yo creo que es mejor no continuar".

Ve complicado recuperar el máximo nivel tras este parón obligado

"Si en verano estamos parados y estamos saliendo de un sitio a otro, haciendo deporte... Y necesitamos un mes de pretemporada, imáginate ahora. Estamos corriendo con la cinta, pero no es lo mismo eso que entrenar con el balón".

Se paró la competición con lo mejor por llegar

"Estábamos en una buena posición, venía el derbi, partidos importantes, la selección española.. Venía una etapa muy buena, pero cuando pasan estas cosas prácticamente dejas de pensar en el fútbol".

Amigo de Campaña, en plena madurez

"Lo conozco desde los 12 años. Hace unos años estuvo dando vueltas de un sito a otro, pero ahora está tranquilo, ha encontrado estabilidad y eso se nota en el rendimiento"

Lopetegui y él, confianza plena y correspondida

"Desde que teníamos 16 años ha contado siempre conmigo en la selección. En el Madrid también jugamos el trofeo con el Milan. Siempre me ha demostrado su confianza y yo le he respondido. Cuando sabía que él me quería y que estaba aquí como entrenador, tenía poco que pensar".

Difícil solución final para resolver la temporada

"Haga lo que haga siempre habrá gente que no esté conforme con la decisión, es un tema bastante complicado. A los que más perjudicaría sería a los equipos se están jugando el descenso, porque bajarlos es una decisión compleja con tantos partidos por jugar. O a los que asecenderían de Segunda a Primera. Hay que buscar la solución que perjudique a todos lo menos posible".

Dispuesto a todo para facilitar un acuerdo

"Tenemos que poner todos un poco de nuestra parte. Los clubes tendrán dificultades y por mi parte no va a haber ningún problema para llegar a un acuerdo".

Si el Sevilla acaba en Champions, seguirá en el Sevilla

"Si termina en Champions sí está la opción de continuar seguro, pero tamibién hay otras muchas opciones"-

Feliz en Sevilla y contento a nivel personal

"Estoy viviendo en Montequinto, muy cerca de la familia, que hace cien kilómetros y está aquí. A nivel personal no puedo estar más contento. Me gusta la Semana Santa, pero llevo desde los quince años fuera de mi casa. Estando en Sevilla me habría gustado disfrutar mucho porque a mi familia le encanta".