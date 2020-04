Campaña le dice públicamente al Sevilla 'aquí estoy yo'

Se marchará Éver Banega y José Gómez Campaña, quien estuvo en el Sánchez-Pizjuán junto con su representante para ver el Sevilla FC-CA Osasuna de LaLiga, no es ajeno a ello, evidentemente. Con Ivan Rakitic bien colocado y Dani Ceballos quitándose del cartel, el actual centrocampista del Levante UD sueña con ser el elegido para ocupar el sitio del argentino. Y es que, pese a que su familia es bética, él siente en blanco y rojo.

Por eso, en una rueda de prensa virtual, el excanterano sevillista ha dejado clara su postura, sin olvidar darle cariño al club que apostó por él y que le ha hecho crecer hasta el punto de estar a las puertas de la selecciónnacional: "Cuando salí de allí me encontraba en un estado de forma y de ánimo bastante diferente al que me encuentro ahora mismo. El Levante fue el equipo que me dio la oportunidad de seguir confiando en mí en Primera división. La culpa la tiene el Levante, pero lógicamente pocos jugadores que hayan salido del club que lo ha formado dirían que no quieren volver a vestir esa camiseta".

Campaña renovó hace un año, aproximadamente, con un contrato importante, si bien Quico Catalán y el jugador dejaron la puerta encajada, por si existía la posibilidad de salir... al Sevilla FC. Monchi, sin embargo, no atendió a las altísimas exigencias del presidente granota y, con menos dinero, se hizo con Óliver Torres y Joan Jordán. Al sospechar que Catalán tampoco bajará demasiado su precio este verano, el mediocentro se muestra cauto, por si acaso.

"Siempre he agradecido al club la confianza que ha depositado en mí desde que llegué. Son cuatro años en los cuales se han conseguido los objetivos. De momento me queda contrato hasta 2023 y hasta que no se diga lo contrario hay que cumplirlo. No es que vea si es el momento o no. Simplemente, hay un contrato y hay que cumplirlo. Yo estoy muy feliz aquí con el equipo. Tengo mucho que agradecerle al Levante. Si llega una oferta, para eso está mi representante y el presidente para hablar las cosas y tomar una decisión que mejor nos venga a todos", ha comentado un Campaña a quien le han afeado su visita a Nervión.

"No era nada malo; simplemente, fue casualidad. Veníamos de una derrota ante el Eibar. Yo bajé a Sevilla sin ningún tipo de intención. Tenía que aclarar unas cosas de mi vida personal y dio la casualidad que el Sevilla jugaba allí. Fui a ver el partido, no fui a ver a Monchi ni a crear lo que se ha creado. Lo que la gente especula ya no entra en mi dominio", ha matizado.

Y, efectivamente, ED puede asegurar que, pese a salir en la misma foto aquel día, no hubo ningún tipo de reunión, anterior ni posterior al partido, entre Campaña o su agente (Enrique Rosado) y Monchi. Que al de San Fernando le gusta Campaña y que Campaña desea volver resulta evidente, pero se presenta un verano complicado, la idea es que regrese también Rakitic y está sobre la mesa, por ejemplo, la opción de Maxime López, aunque éste es más un Óliver que un Banega y sería arriesgado, por no estar aún del todo curtido, entregarle la batuta del equipo. No es descartable, sobre todo si saliese también Franco Vázquez, que llegasen dos de ellos.