Carlos Fernández llama a las puertas del Sevilla FC... y de la selección.

Autor de 11 goles y 4 asistencias en los que va de temporada, Carlos Fernández llama con fuerza a las puertas del Sevilla FC, donde podría tener un hueco la próxima campaña. A sus 24 años, el delantero de Castilleja de Guzmán está aprovechando con creces su cesión en el Granada, como ya hiciera el pasado curso en Segunda división con el Deportivo, y no le van a faltar ofertas, si bien en un mercado condicionado por la crisis, su talento y sus goles podrían ser aprovechados a coste cero por el club de Nervión, con el que tiene contrato hasta 2022, con Monchi a la caza de un delantero.

La revalorización del canterano, autor de un gol este pasado lunes ante el Betis, sigue creciendo como la espuma. Tanto es así, que incluso entró en la última prelista de Luis Enrique para la selección para los amistosos que debía disputar la 'Roja', compuesta por 40 jugadores. Así lo ha explicado el propio delantero en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio.

"Fue una pena porque se suspendió todo y nos confinamos, pero sí, llegó al Granada un fax confirmando que estaba en una prelista de la selección. Es todo un honor y un estímulo", señaló.

Su futuro, de momento, prefiere aparcarlo, pues se encuentra concentrado al cien por cien en el Granada y en sus opciones europeas: "Ese tema lo lleva Juan Maraver, que es mi agente y mi amigo, una persona que tuve la suerte de que se cruzara en mi camino y no me voy a salir del guion de hacer lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo en el terreno de juego".

Por otro lado, Carlos Fernández sí quiso responder a Tello, quien señaló tras el partido ante el Betis que el Granada no juega a nada: "No creo que Tello haya visto muchos partidos del Granada. No haremos tan mal fútbol estando donde estamos y habiendo hecho una Copa como la que hemos hecho. No creo que sean declaraciones de un profesional, pero bueno".