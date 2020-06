Rakitic y el Sevilla FC: en lo personal no hay dudas; en lo deportivo, tampoco

Ivan Rakitic regresa a su casa dentro de sólo unas horas. No es su domicilio actual, que le quedará a mil kilómetros de distancia en la Ciudad Condal, pero sí a lo más parecido a una casa que ha encontrado a lo largo de su exitosa carrera deportiva. No es ningún secreto que para el croata, son muy especiales tanto el Sevilla FC, como la entidad que le catapultó definitivamente, como Sevilla, como la ciudad en la que se enamoró, se casó y se convirtió en padre. En lo personal no tiene dudas y, en lo deportivo, parece que tampoco.



El perfil oficial de LaLiga ha desatado el morbo en el siempre incendiario páramo de las redes sociales al formular una encuesta, como poco, curiosa. Por un lado, dos fotografías: una del futbolista vestido de azulgrana y otra con los colores blanco y rojo; por el otro, una pregunta muy directa: "¿Qué Ivan Rakitic prefieres, el del FC Barcelona o el del Sevilla FC?". El resultado ha sido aplastante.



Nueve horas después de pulsar la opinión de los twitteros, el contador reflejaba algo más de 350 votos para la versión que el internacional croata ha ofrecido en las seis temporadas que lleva en el conjunto culé -marcadas con la opción del 'retuit', frente a unos 5.000 'me gusta' que se quedan con los cuatro maravillosos años que brindó a la afición nervionense. Lo más curioso de todo no es este abultado resultado de la encuesta, sino que uno de los votantes ha sido el propio Iván Rakitic, quien coincide con la mayoría y también se ha decantado por sus años en la capital andaluza.





La respuesta del croata, a sólo unas horas de enfrentarse a su exequipo en un choque determinante para las opciones del Barça de ganar el título y del Sevilla para afianzar su plaza de Champions, se unen a los múltiples guiños que el centrocampista viene lanzando en los últimos meses y eso. No pocos han sido los hinchas barcelonistas que le han invitado a jugar esta noche con los andaluces.Cabe recordar que Rakitic acaba su vinculación con el Barcelona en 2021 y, según sus últimas declaraciones, su intención es cumplir su contrato de manera íntegrael próximo verano, cobrando cada vez más fuerza la opción de regresar al Ramón Sánchez-Pizjuán para cambiarse en el vestuario local. De momento, en la noche de este viernes, le tocará ducharse en la caseta reservada para el equipo visitante.