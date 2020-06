Un protegido de Sampaoli se ofrece a Sevilla FC y Betis.

La pandemia del coronavirus ha trastocado a todos los sectores de la sociedad y el fútbol no iba a ser menos. Con el largo parón de las competiciones, todo se ha retrasado, también el mercado de fichajes, que en el caso de LaLiga irá del 4 de agosto al 5 de octubre. Pero los clubes, como siempre sucede por estas fechas, ya están dando pasos avanzados en sus planificaciones.

En el caso del Sevilla FC, a expesas de saber si contará o no con la inyección económica que supone disputar la Champioms, Monchi tene claras sus prioridades, mientras que en el Betis, Alexis ya ha confirmado que han estrechado el cerco sobre el nuevo entrenador, con todas las miradas apuntando a Manuel Pellegrini.

Mientras tanto, los seguimientos ya han fructificado en listas de candidatos para cada puesto a reforzar y llegan ofrecimientos variopintos a través de agentes e intermediarios. Sin embargo, en este caso, ha sido el propio jugador el que se ha ofrecido públicacamente a los dos conjuntos hispalenses.

"Me gusta mucho LaLiga. El Sevilla, el Betis y obviamente los equipos importantes, ¿no?". El que habla es Maximiliano Meza, mediocentro ofensivo argentino que podría encajar en Nervión como relevo de Banega y en el Betis como recambio de Aleñá, si bien sus actuaciones más recordadas llegaron como extremo (se desenvuelve por ambas bandas) en el Mundial de 2018, donde disputó todos los partidos con la Argentina de Sampaoli.

Ahora, a sus 27 años, desea dar el salto al Viejo Continente para relanzar su carrera, tras firmar en enero de 2019 por el Rayados de Monterrey mexicano, que pagó casi 14 millones de euros por su fichaje a Independiente. "Mi deseo es jugar en Europa, sea en el lugar donde sea: tengo la expectativa muy alta y hasta que no se cierre la puerta lo voy a pelear. Que un equipo grande tenga un interés en mi quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y es un orgullo para mí", señaló en una entrevista para 90min.com.

Esta campaña, Meza ha disputado 37 partidos, en los que ha anotado cuatro goles y ha dado una asistencia, pero sus mejores recuerdos son los del pasado Mundial, con Messi a su lado: "Es increíble. La sensación de compartir una práctica, un vestuario, un partido oficial con el mejor del mundo es inigualable. Me siento orgulloso de haber formado parte de aquel equipo, porque a todos nos gustaría jugar al lado de él".

El bético Guido, un espejo



Pero Meza no se rinde. Y si desea probar en Europa es porque aún se ve con opciones de volver a la 'Albiceleste', aunque Scaloni no cuenta con él desde finales de 2018. Para ello, se pone como ejemplo al bético Guido Rodríguez, al que se enfrentó en la última final del campeonato mexicano. "Mi objetivo es volver al gran nivel que tuve en Independiente, que fue lo que me llevó a estar ahí y sé que acá en México las puertas no están cerradas. Pasó el año pasado con Guido Rodríguez, que estábamos jugando la final y él tenía la citación, lo que te da la motivación de saber que Scaloni mira. Además, ya sabe lo que puedo dar".

Quizás en la capital hispalense, tanto Sevilla FC como Betis, hayan tomado nota de sus palabras. Tiene contrato hasta diciembre de 2023 y la web especializada Transfermarkt lo tasa en 7,5 millones de euros.