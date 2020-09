El deseado Telles puede despejar el camino hacia Reguilón.

Ya lo dijo en la presentación de Rakitic: Monchi no renuncia a seguir contando con Reguilón. No es un objetivo sencillo, pues el lateral madrileño, que se lesionó en su debut con la selección española, se ha revalorizado tras su gran campaña como cedido en el Sevilla FC y el Real Madrid, donde Zidane no cuenta con él, ha visto la opción de hacer caja con un traspaso que alcanzaría cifras a las que el club de Nervión no puede llegar.

El conjunto blanquirrojo, por tanto, se mantiene a la expectativa, ofreciendo una nueva cesión mientras en los últimos días surgía con fuerza la opción del Manchester United, que sí llegaría a los 25-30 millones de euros en los que el Madrid ha tasado al jugador. La duda es si los 'Reds devils' estarían dispuestos a aceptar la opción de recompra que pretende incluir Florentino Pérez, que no desea desprenderse del todo de Reguilón dada su gran proyección, vía para la que se ofrece el Sevilla FC.

Sea como fuere, lo cierto es que el lateral madrileño no es la única opción que manejan en Old Trafford. Y puede que tampoco la más cercana. Según informa el diario 'A Bola', los representantes de Alex Telles se encuentran en Mánchester para negociar el posible traspaso del jugador del Oporto, sin descartar tampoco, a su vez, a un Sevilla FC que le sigue desde hace años, anunciando nuevos contactos al respecto.

En este sentido, esta misma campaña, el propio diario portugués desvelaba que Julen Lopetegui se había puesto en contacto con y Alexandre Pinto da Costa, hijo del presidente del Oporto, para preguntar por la situación del defensor brasileño, pero lo cierto es que, a día de hoy, Telles se escapa de las posibilidades económicas del Sevilla FC, a tenor de las cifras que se manejan.

De hecho, llegó a darse por hecho en el país vecino que el PSG pagaría 30 millones de euros, pero el club parisino no ha llevado a cabo esa ofensiva y el Oporto busca un comprador, pues Telles acaba contrato en junio de 2021 y en unos meses, de no salir antes de cierre del mercado, será libre para negociar con cualquiera.

Ahora, el favorito parecer ser el Manchester United, lo que despeja el camino a Monchi para poder contar una campaña más con Reguilón, mientras se mantiene en la recámara al argentino Marcos Acuña, una opción más asequible, pues el Sporting de Portugal quiere de salida 15 millones de euros.