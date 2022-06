El Levante asume la salida de Campaña y da un duro palo a Morales

El centrocampista sevillano y Vezo se encuentran en la rampa de salida del club granota

Tras el 'Huracán Morales', que ha levantado ampollas en el Ciutat de Valencia, el Levante asume la reconstrucción de su equipo sin unos jugadores que, aunque siguen en nómina, ya admite que saldrán en las próximas semanas.

Dos lo harán por el propio interés del club granota, que quiere recomponer el equipo a partir de lo que ingresen por ellos. Uno es Jorge de Frutos, que pese a las diferencias existentes, todo hace indicar que acabará jugando en el Getafe. Y el otro es un Bardhi por el que de momento no hay nada, dado que la opción del Almería se frenó en seco y la alternativa de la MLS no le convence.

El internacional macedonio acababa contrato en junio, pero el club tenía la opción de renovarlo por dos temporadas más y la ejerció a comienzos de año. Su cláusula sigue siendo de 50 millones, aunque el Levante aceptaría, si vende a De Frutos, que alguien llegara con una cifra cercana a los 8 millones que marca su valor de mercado. Si no vende al segoviano todo cambia, porque el club está necesitado de hacer caja antes de final de mes por un total de 10,5 millones para liquidar la deuda. Y eso subiría su precio.

Lo que sí tiene claro el nuevo director deportivo, Felipe Miñambres, es que Campaña y Vezo no seguirán, aunque a diferencia de Morales no ha tenido una mala palabra para ellos. "Lo que tengo claro es que no competiré el primer partido con gente que no quiera estar aquí. Quiero jugadores que estén orgullosos de jugar en el Levante. El currículum en Segunda es secundario", señalaba.

Un duro palo para el excapitán José Luis Morales, que el viernes salió al paso para dar explicaciones y asegurar que no se había ido por dinero, pero que no ha convencido a una afición azulgrana que considera su marcha una traición.

Muy diferente quiere ser la salida del sevillano José Gómez Campaña, que como hemos repetido varias veces, no quiere forzar la situación y dejará algo de beneficio al Levante, club al que está muy agradecido. Su deseo es regresar a casa, al Sevilla, aunque en el caso de que no sea posible maneja varias alternativas y no sólo de España. Como publicábamos hace unos días, Getafe y Celta han sido los últimos en interesarse por el centrocampista sevillano, que antes o después dejará el Ciutat de Valencia.