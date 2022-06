José Luis Morales se despide del Levante y aclara que el dinero no ha tenido nada que ver

El extremo se comprometerá con el Villarreal quien le convenció para abandonar al equipo del que ha sido capitán y es leyenda

José Luis Morales se ha despedido del Levante UD y su afición con un extenso video de cuatro minutos en el que ha leído una carta, escrita de su propia mano, para explicar los motivos de su marcha cuando el equipo granota ha descendido a Segunda división, para pedir perdón a los seguidores de la escuadra de Orriols por cómo se ha desarrollado todo y para aclarar que el dinero no ha sido la causa para abandonar la entidad.



Morales, que es leyenda y era capitán del Levante UD, se marchará, con total probabilidad, al Villarreal CF quien se hizo con su fichaje mediante una operación relámpago, adelantándose al Real Betis Balompié, entre otros clubes, que también le pesentó una propuesta y al propio Levante UD, que deseaba renovarlo.



El extremo, de recalar finalmente en el Villarreal CF, se comprometerá con la escuadra de Castellón para las dos próximas temporadas y pasará de luchar por la permanencia en LaLiga a disputar la UEFA Conference League, tercer torneo continental en importancia, con el equipo que entrena Unai Emery.





Hasta pronto, Levante UD ???? https://t.co/aI1BTI2G8E — Jose Morales (@jose1987morales) June 17, 2022

La carta de despedida de José Luis Morales del Levante UD

Nunca pensé que tuviera que escribir estas palabras es el momento de decir adiós o más bien 'hasta pronto'.Llegué al Levante hace once años con la ilusión de un niño que sueña con jugar y disfrutar del fútbol siempre he dicho que el levante es todo para mí, porque el levante me ha dado la oportunidad de ser quien soy.Y como me habéis escuchado muchas veces el Levante es mi casa y siempre será así. Y nada ni nadie podrá impedirlo, aunque nuestros caminos se dividan de momento.Una despedida nunca es agradable y menso cuando tienes que decir adiós a una de las cosas que más quieresHa habido momentos malos como el que hemos vivido esta temporada. Pero ha habido muchos más momentos buenos que siempre tendré en mi memoria y en mi corazónLos últimos días han sido muy duros, personal, emocional e incluso profesionalmente la decisión de decir adiós al Levante no ha sido ni mucho menos fácil y solo ha sido posible tomarla gracias a lo que siempre han estado cerca de mí. Que me han ayudado a elegir. Será lejos del Levante el club que me ha permitido debutar y jugar al máximo nivelHe decido emprender una nueva aventura, recorrer un camino que hace que ahora mismo los destinos del levante y de José Morales se separen, pero manteniendo el sentimiento mutuo que nos hemos demostrado todo este tiempo.He de decir que el club ha hecho todo lo que estaba en sus manos para que yo estuviera aquí la temporada que viene, pero siempre he dicho que el dinero no era un motivo para seguir o no en el Levante cosa que el club sabe bien.Esta vez tampoco lo ha sido.Quiero agradecer al consejo del levante y a su presidente Quico Catalán su esfuerzo y cariño siempre conmigo y reconocer como levantinista tantísimo buen hacer por el club y los levantinistas.Sería ingrato no reconocerles como los mejores de la historia.