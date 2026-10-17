España, cuna del tenis de máximo nivel: Garbiñe Muguruza, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y ¿Rafa Jódar?

La final del Masters 1000 de Shanghái entre Davidovich y Rafa Jódar viene a confirmar que en nuestro país el deporte de la raqueta sigue teniendo un gran estado de salud

En un país que vive con pasión el fútbol, no es para menos teniendo a varios equipos campeones de Europa, a algunos de los mejores jugadores del mundo y a una selección española que ha sido dos veces campeona del Mundial, que un deporte que no sea el propio fútbol, destaque y además consiga sacar a grandes talentos a relucir, es cuando menos meritorio.

España es un país de deportes de equipo, posiblemente por la forma de ser de muchos de los que habitan esta tierra y no olvidan sus raíces lejos de nuestras fronteras. Pero en esa pasión por los deportes de equipo, también hay espacio para los deportes individuales. Ahí es donde aparece el tenis y en España sabemos un rato de ver a tenistas españoles llegar a la cima del ranking ATP y lo que es más complicado aún, consolidarse en esas posiciones.

Desde Manolo Santana hasta Carlos Alcaraz, pasando por Rafa Nadal

Un total de seis tenistas españoles han logrado alcanzar el número 1 del tenis mundial: Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza y el último, Carlos Alcaraz. En esta lista no está el que se podría considerar el precursor de esta legión de tenistas: Manolo Santana. Hay otros tenistas que sin llegar a ser número 1 del ranking, han estado cerca de los primeros puestos y además han logrado torneos importantes a nivel mundial.

El momento de Rafa Jódar en paralelo con Carlos Alcaraz

Rafa Jódar es la última joya del tenis en España pero el madrileño no está solo ya que algo más 'veterano' está Carlos Alcaraz. El murciano, ya recuperado de una lesión que le ha tenido varios meses apartados de las pistas, vivió desde su irrupción en el circuito ATP, la eterna comparación con Rafael Nadal. Ahora Jódar está aprovechando que la mayoría de los focos están sobre Carlos Alcaraz para meterse en su primera final de un Masters 1000 de Shanghái.

Con Rafa Jódar eclosionando y Alejandro Davidovich dejando claro que puede dar aún mucho a sus 27 años, el tenis español ha superado en el Masters 1000 de Shanghái uno de los pocos hitos que le quedaba por alcanzar. Nunca en la historia del torneo asiático, un tenista español había alzado el título y ni mucho menos, dos raquetas españolas habían alcanzado la final.

Rafa Jódar o Alejandro Davidovich, solo uno podrá ser el primer campeón español en Shanghái pero lo que si es seguro, es que el tenis en España es un deporte que da tantas alegrías, o incluso más que el fútbol. A base de 'raquetazos' los tenistas españoles llevan décadas luchando por hacerse un hueco en las portadas deportivas y ganarle protagonismo al fútbol que casi todo lo copa. Rafa Nadal ya lo consiguió, Carlos Alcaraz lo emuló y no sería descabellado pensar que Rafa Jódar emule a sus compatriotas más pronto que tarde.