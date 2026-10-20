John McEnroe alerta sobre España en La Revuelta: "Tenían a Rafa Nadal, ahora a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar"

El ex tenista norteamericano charló con David Broncano en La Revuelta de TVE y mostró su admiración por el tenis de Carlos Alcaraz. "Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 10 años"

Los elogios hacia el tenis español y al nivel que tienen las raquetas españolas no dejan de llegar. Con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich en el top 15 del ranking ATP, el tenis español vuelve a vivir uno de los momentos más brillantes de su historia. Atrás quedó la etapa de Rafa Nadal, aunque ex tenistas como el legendario John McEnroe siguen teniendo al balear muy presente.

En una de las últimas visitas de McEnroe a España, para ser entrevistado por David Broncano en el programa de La Revuelta, el norteamericano dejó clara su admiración por el tenis español y por la capacidad que existe en nuestro país para sacar talentos de manera continúa.

John McEnroe, rendido a Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar

McEnroe mostró su predilección por el que es el jugador que ocupa el número 3 del ranking ATP: Carlos Alcaraz. "Alcaraz es el mejor, es mi tenista favorito. Es lo mejor que le ha pasado al tenis en los últimos 10 años", afirmó el estadounidense. McEnroe además afirmó que el mundo del tenis se debe de sentir afortunado de tener de vuelta a un tenista como Carlos Alcaraz, recuperado de su última lesión: "No lo digo solo porque esté en Madrid. Es increíble. Somos muy afortunados de tenerle. Estoy contento de que haya vuelto, porque cuando ha estado fuera, el tenis era más aburrido".

La aparición de Rafa Jódar y la labor de Rafa Nadal

McEnroe dejó claro que la figura de Rafa Nadal lo cambió todo en el tenis español y mundial. Además, puntualizó sobre la aparición de Rafa Jódar y mandó un mensaje de alerta a su país sobre la capacidad de España de sacar talentos en el tenis: "hora también ha aparecido Jódar. Rafa Nadal lo cambió todo. Salió de repente y cambió el tenis español. Le veía y decía, '¿cómo es posible que haga eso?'. En Estados Unidos llevamos mucho tiempo sin ganar un Grand Slam, y solo Nadal ya ganó 22".

Con David Broncano en La Revuelta, John McEnroe alabó el buen momento que vive el tenis español, tal y como hizo semanas atrás en el Masters inclusivos que se disputó en la Caja Mágica de Madrid: "En general, el tenis español está en un momento excelente. España tiene una historia muy grande de tenis y siempre ha producido grandes jugadores". Además sobre Rafa Jódar, el ex tenista apuntó a que el madrileño lo que necesita es descanso después de una temporada en la que se ha convertido en la auténtica revelación del ranking ATP: "Rafa Jódar está muy bien, solo necesita un poco de descanso. Ha tenido una progresión muy rápida y veremos qué pasa en los próximos años".

Las lesiones de Carlos Alcaraz

Por último, McEnroe le deseó suerte a Carlos Alcaraz con sus lesiones y sobre Jódar apuntó que aún tiene mucho por vivir en el mundo del tenis: "Todos esperamos que después de la etapa de Nadal, Alcaraz tenga buena suerte con las lesiones y esté disponible los próximos diez años. Sería increíble. Y Rafa Jódar tiene mucho que vivir. Digo lo mismo que Carlos. Los dos deben intentar seguir los pasos de Rafa Nadal".