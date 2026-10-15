Roddick enciende la polémica con Sinner: "Sospecho que usa la lesión para otros problemas"

El ex tenista estadounidense despertó la sospecha sobre el italiano, actual número 1 del ranking ATP y que el pasado 6 de ferbero anunció que no volvería al circuito hasta el próximo año

Sinner anunció a comienzos de este octubre que debido a los problemas que está teniendo en su rodilla derecha, abandonaba el circuito tenístico de manera provisional para enfocarse en su preparación. Sinner además, dio por terminada la temporada 2026. "Junto a los doctores, hemos decidido que necesito un proceso de tratamiento en mi rodilla, lo que significa que doy por oficialmente terminada la temporada 2026. Los últimos dos años, especialmente con el broche de Turín, me han dado enormes alegrías y emociones. Este año tendrá que ser diferente. En este momento, también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible por volver al 100%. Os agradezco el apoyo y espero volver a veros muy pronto sobre las pistas", afirmó Sinner en un comunicado a través de sus redes sociales.

Este descanso que se está tomando Sinner para tratar de recuperarse de la mejor forma posible de la lesión de su rodilla derecha, ha sido punto de debate en una conversación entre el ex tenista Andy Roddick y el periodista Jon Wertheim en el podcast Served. El campeón del US Open en 2003 y finalista en 2006 en el torneo norteamericano, apuntó a la posibilidad de que Sinner estuviese usando la lesión para arreglar otros problemas.

La sombra de la sospecha se cierne sobre Sinner, según Andy Roddick

Sinner, según Andy Roddick, estaría usando su periodo de recuperación de su lesión de la rodilla derecha para resolver otra serie de problemas, también relacionados con su físico: "Mi suposición es que él está usando el período de descanso tomado para la rodilla para resolver otros problemas también".

Roddick confirmó que no tiene ninguna información al respecto sobre si Jannik Sinner está aprovechando su periodo de convalecencia para además de recuperar su maltrecha rodilla derecha, llevar a cabo un reseteo íntegro de su cuerpo. "Suponiendo que Sinner no estuviera al 100% después de Wimbledon también sería sensato que se tomara un descanso hasta fin de año para resolver no solo su problema de rodilla, sino también para aprovechar este tiempo para tratar otros problemas físicos menores. Matar dos pájaros de un tiro, en resumen".

Sinner y la falta de información sobre su lesión

Sinner fue también comparado por Roddick con Jackson Dart, jugador de fútbol americano y la diferencia entre las actualizaciones sobre sus lesiones: "Tomemos por ejemplo a Jackson Dart, un jugador de fútbol americano con una lesión de rodilla bastante grave: hay actualizaciones continuas y boletines médicos. Aquí, sin embargo, hubo... no digo reticencia, pero ciertamente no hubo la máxima transparencia. Recuerdo a alguien haciendo una comparación con Emma Navarro: ella explicó en detalle por lo que pasó, mientras que la noticia de Sinner fue bastante escasa".

Por último Roddick quiso comparar la situación entre Emma Navarro y Sinner: "La comparación entre Sinner y Navarro no se sostiene. Felicito a Emma, creo que lo que escribió y compartió fue fantástico. Sin embargo, eso no significa que si alguien siente la necesidad de compartir lo que está viviendo".