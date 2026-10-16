Sanción histórica en el tenis: Stefan Milicevic, suspendido 24 años por amaño de partidos
El tenista serbio ha sido sancionado por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis, que también ha impuesto una multa de 70.000 dólares. Captaba a otros jugadores para la manipulación de partidos
El mundo del tenis vuelve a mostrarse una vez más, implacable ante cualquier decisión que conlleve manchar el nombre del deporte de la raqueta. Desde la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis se persigue cualquier práctica que vaya en contra de los principios del deporte y más concretamente del propio tenis. En esa tesitura, este pasado 9 de octubre se conocía que dicha agencia había impuesto una sanción histórica a Stefan Milicevic.
El tenista serbio de 29 años habría sido sancionado por estar implicado en el amaño de hasta seis partidos, en los que en cinco, había participado el propio Stefan Milicevic. El tenista serbio también habría tratado de reclutar a una serie de tenistas profesionales para que estos entrasen a formar parte de una trama de amaño de resultados.
Stefan Milicevic, sancionado con 24 años por amañar partidos
La sanción que ha impuesto la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis a Stefan Milicevic es histórica ya que asciende a 24 años. Teniendo en cuenta los 29 años que tiene Stefan Milicevic, se podría decir que su carrera en el mundo del tenis, se ha terminado de manera definitiva ya que cuando esta sanción se cumpla, el serbio tendrá más de 50 años.
Stefan Milicevic está acusado de tratar de reclutar o incluso lograrlo, a tenistas para que estos participasen en la alteración de resultados. La ITIA considera especialmente grave estas prácticas por lo que ha sido implacable a la hora de sancionar a un Stefan Milicevic con una cuantía que asciende a 70.000 dólares, lo que supone unos 60.000 euros.
Además, la sanción, que entró en vigor el pasado 9 de octubre, estará vigente hasta el 8 de octubre de 2050. Stefan Milicevic está acusado de, además de amañar partidos en los que el mismo participaba, de incitar a otros tenistas a que entrasen en esta estructura de alterar diferentes encuentros.
La carrera de Stefan Milicevic
La carrera de Stefan Milicevic no ha sido precisamente brillante. El tenista serbio tuvo su mejor ranking ATP en agosto de 2014 cuando alcanzó el número 1.338. Además, en relación a sus últimas actuaciones, el último registro de un partido disputado por el serbio data de 2023 cuando en el torneo ITF de Croacia, perdió ante Vulgar por un doble 1-6. Por tanto, Stefan Milicevic no era ni mucho menos uno de los tenistas más destacados del circuito tenístico aunque la noticia de su sanción de 24 años le ha hecho colocarse en la primera plana.