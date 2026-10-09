Toni Nadal, exentrenador de Rafa: "Que Djokovic siga ganando tanto no habla bien de los jóvenes de hoy en día"

El técnico balear analiza el título de Alcaraz, el momento de Zverev, carga contra Medvedev y reflexiona sobre lo que está haciendo Djokovic

Toni Nadal ha sido siempre mucho más que un entrenador de tenis. El balear ha dado conferencias motivacionales, ha demostrado ser un gran gestor de emociones y un gran instructor, sobre todo de la base, que es lo que le gusta.

Así, enseñándole valores desde pequeño, enseñó al pequeño Rafa Nadal a ser el gran tenista que luego fue. Y cuando dejó de ser su entrenador se encargó de transmitir parte de sus conocimientos en charlas o, directamente, con otros jugadores.

De hecho, recientemente, en una entrevista reconoció que Alexander Zverev quería ficharle como entrenador, pero él lo rechazó y le dijo que tenía que cambiar otras cosas y no el técnico, cambiar su carácter y darle una oportunidad a su padre. Los consejos funcionaron y ahora ya tiene dos Grand Slam y va a ser, por primera vez, número uno del mundo en unos días por la retirada de Jannik Sinner para lo que resta de temporada.

Toni Nadal sigue entrenando en la academia de su sobrino Rafa y, pese a no llevar a ningún jugador, también está muy atento al circuito y a todo lo que sucede en este deporte, de ahí que pueda valorar la actualidad.

Ve a Zverev casi a la altura de Sinner y Alcaraz

Ante los micrófonos de 'Radio Estadio', el tío de Rafa Nadal ha vuelto a referirse a Alex Zverev y señaló que el hecho de que ganara Roland Garros, en parte gracias a la 'pájara' de Sinner, le desbloqueó. "El hecho de no haber ganado un Grand Slam fue atenazando a Zverev, le hizo perder agresividad, pero ahora se ha quitado un peso de encima y es más peligroso. Ganar un Grand Slam le ha dado confianza", afirma el balear, que ve ahora al alemán más cerca de estar a la altura de Sinner y Alcaraz.

Zverev cayó la pasada semana ante Djokovic en los cuartos de final del ATP 500 de Pekín y eso sorprendió a Toni Nadal, quien no dudó en lanzar un dardo a la generación que ahora debería estar mandando en el tenis y que aún cae ante el serbio en cuanto éste no tiene problemas de lesiones. "Me admira lo que está haciendo Djokovic. Es un gran campeón y demuestra su gran categoría. Pero que Djokovic siga ganando tanto no habla bien de los jóvenes de hoy en día", reconocía.

Eso sí, no aprueba en absoluto las palabras de Medvedev llamándole "viejo" ni sus burlas en pleno partido. "Hacer esas imitaciones de Djokovic no toca. Es que no lo concibo. Es la falta de autocontrol de Medvedev que ha mostrado tantas veces", estima en contra del ruso, que podo después sería descalificado en ese mismo partido por darle un pelotazo a un espectador.

El triunfo de Alcaraz en Tokio, una gran noticia

De igual forma que reconoce el mérito de Djokovic, más lo hace con un Carlos Alcaraz que se ha repuesto de su grave lesión. "Es una gran noticia que Alcaraz vuelva a levantar un trofeo tras la lesión. Ha demostrado lo gran campeón que es", afirma y se muestra optimista para las Finales de la Copa Davis si está el murciano. "Vamos a ver si Jódar puede recuperar su mejor nivel; España tiene muchos números para levantar otra vez el trofeo", avisa.

El técnico insular también dio su versión sobre otra de las grandes noticias de actualidad en el tenis: la lesión de Jannik Sinner. Lo que parecía una simple molestia le ha dejado, por ahora, cinco meses sin competir. Para Toni Nadal, que eso se lo produjera jugando es una muestra más de que se están cometiendo errores. "Un jugador no se puede lesionar jugando... algo falla. La pelota ahora va tan rápida que se producen movimientos bruscos y eso se lo deberían hacer mirar. No es bueno para el tenis y los dirigentes deberían tomar cartas en el asunto, se deben adecuar al mundo actual", explicó.