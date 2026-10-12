Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, pide cambios: "No es bueno para el tenis y los dirigentes deberían tomar cartas en el asunto"

El que fuera entrenador del mejor deportista español de toda la historia ha vuelto a ser muy crítico con el tenis actual. El balear vuelve a hacer hincapié en que hay que introducir modificaciones para mejorar el juego y también para salvaguardar el físico de los tenistas quienes cada vez se lesionan más

Toni Nadal ha vuelto a alzar la voz. El tío y exentrenador de Rafa Nadal, que fue clave para que el de Manacor se convirtiera en el mejor deportista español de la historia, ha sido, de nuevo, muy crítico con el tenis actual, pidiendo cambios que mejoren la vistosidad en el juego y también para evitar que los tenistas se lesionen, lo cual ocurre cada vez más habitualmente. Todo ello ha surgido a raíz de la lesión de Jannik Sinner, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada por problemas de rodilla, lo cual también fue señalado por Carlos Alcaraz recientemente.

Toni Nadal vuelve a exigir cambios a los dirigentes del tenis

No es la primera vez que Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, propone cambios para mejorar el tenis actual. Una de sus ideas es la de reducir el tamaño de las raquetas y la otra es el bajar la velocidad del juego.

Precisamente en ese últmo detalle ha vuelto a incidir Toni Nadal cuando ha sido preguntado por la lesión de Jannik Sinnner. El exentrenador de Rafa Nadal ha señalado que un tenista no se puede lesionar jugando partidos y que todo se debe a que el juego actualmente es excesivamente rápido.

Es por ello que Toni Nadal ha pedido a los dirigentes de la ATP y del tenis que tomen cartas en el asunto y no miren para otro lado. "Un jugador no se puede lesionar jugando... algo falla. La pelota ahora va tan rápida que se producen movimientos bruscos y eso se lo deberían hacer mirar. No es bueno para el tenis y los dirigentes deberían tomar cartas en el asunto, se deben adecuar al mundo actual", afirmó en el programa Radioestadio Noche de Onda Cero en donde participa habitualmente.

Y es que el tenis actual sufre un problema grave de lesiones. En esta temporada, Carlos Alcaraz se ha perdido cuatro meses por culpa de una lesión en el brazo derecho y ahora Jannik Sinner lleva sin jugar desde Wimbledon por un problema de rodilla del que no se termina de recuperar. El italiano ha encontrado defensor no sólo en Toni Nadal, también en el propio Carlos Alcaraz que deseó lo mejor y pronta recuperación a su gran rival generacional no sin antes hacer una crítica al tenis actual. "Una de las razones por las que vemos a jugadores lesionarse es que, en ocasiones, nos llevan más allá de nuestros límites y nos hacen disputar un enorme número de torneos y partidos. Las cosas están yendo en la dirección equivocada. Simplemente deseo que Jannik Sinner tenga lo mejor durante los próximos meses, para que llegue en buenas condiciones a la próxima temporada".

El debate está más presente que nunca. Jugadores y entrenadores piden que se tomen medidas para bajar la carga de partidos o la velocidad, pero los dirigentes cada vez quieren más partidos lo que genera, a su vez, cada vez más dinero y beneficios económicos y comerciales. No en vano, la ATP ya prepara su desembarco en Arabia Saudí en donde se va a jugar un nuevo Masters 1000 a partir del año 2028 el cual será obligatorio para los jugadores.