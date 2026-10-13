Zizou Bergs silencia las quejas de Carlos Alcaraz: "Las pelotas son exactamente las mismas"

El belga se mostró totalmente en desacuerdo con las críticas del tenista español quien señaló a las pelotas del Masters 1000 de Shanghái como una de las causas de su derrota en la tercera ronda del torneo chino el cual era uno de los objetivos en este final de temporada

Zizou Bergs no se ha quedado callado después de que Carlos Alcaraz señalara a las pelotas como una de las causas de su derrota contra el belga en el partido de la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Bergs ha dicho que las bolas usadas en el torneo chino son iguales que las que se utilizaron en el ATP 500 de Tokio que ganó el propio Carlos Alcaraz con el que ha mostrado su desacuerdo.

En la rueda de prensa posterior al partido del Masters 1000 de Shanghái, Zizou Bergs ha dicho que las pelotas poco tuvieron que ver en la derrota de Carlos Alcaraz, pero sí está de acuerdo con el español en que, a veces, hubo algún que otro bote raro. "Las pelotas son exactamente las mismas que utilizamos en el torneo anterior, así que no creo que el problema venga de ahí. Sí que es verdad que, de vez en cuando, había algún bote extraño en la pista. Es algo que he notado incluso durante el calentamiento. Quizá te encuentras con un bote malo cada diez o veinte golpes. Eso existe y no voy a negarlo, pero creo que, en general, tanto las pistas como las pelotas están muy bien".

Carlos Alcaraz mostró su malestar por las condiciones de la pelota y la pista después de perder contra Zizou Bergs, siguiendo así con sus quejas ya vistas durante el partido. "En la primera ronda sentí que la pista era realmente rápida. Hoy no tuve la misma sensación. Resulta extraño percibir la pista y las condiciones de manera tan distinta en apenas dos días. Obviamente, en la primera ronda jugué con el techo cerrado. Hoy jugué al aire libre. Lo noté diferente. En la primera ronda sentí que todo iba muy rápido. Hoy la pelota se sentía más grande y algo más lenta. No sé por qué. Es algo extraño, algo que deberían revisar".

Zizou Bergs analiza su victoria contra Carlos Alcaraz

Zizou Bergs se congratuló de haber preparado el partido contra Carlos Alcaraz tan bien. "Preparamos muy bien el partido teniendo en cuenta las condiciones que había hoy en la pista. Pero, evidentemente, una cosa es tener un plan y otra muy distinta es llevarlo a cabo. Si consigues ejecutarlo bien, tienes muchas posibilidades".

Por otro lado, el tenista belga, que está en crecimiento en las últimas temporadas, señaló que ganarle a Carlos Alcaraz, que es uno de los mejores tenistas del mundo, siempre es una alegría ya que lo normal es perder contra él tal y como le ocurría a otros tenistas en el pasado contra Rafa Nadal y Novak Djokovic. "Carlos Alcaraz es uno de los grandes nombres del tenis y, para mí, ganar a jugadores de este nivel siempre ha sido complicado. Cuando eres joven ves por televisión a tenistas como Djokovic o Nadal y, cuando finalmente tienes la oportunidad de enfrentarte a ellos, no basta con jugar el partido, también tienes que estar preparado mentalmente para ganarles. Creo que antes les tenía demasiado respeto".