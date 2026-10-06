Vukovar, la ciudad de Croacia a la que Dani Olmo dona parte de su sueldo: "Sentí que cuando me fui estaba un poco en deuda"

El jugador de la selección española y del FC Barcelona explicó en la rueda de prensa de este pasado lunes el vínculo que tiene con el país croata, especialmente con Zagreb, a donde llegó con apenas 16 años y solamente acompañado por su madre

Dani Olmo vivirá este martes un encuentro muy especial con la selección española en Split. El actual jugador del Barcelona regresa al país que lo acogió con solo 16 años, cuando salió de la cantera del conjunto culé y fichó por el Dinamo de Zagreb. Dani Olmo desembarcaba en un país nuevo como Croacia, con un idioma que no conocía y solo acompañado por su madre.

Dani Olmo se formó como futbolista en el Dinamo de Zagreb, donde aterrizó en el verano y donde se desarrolló hasta que en el verano de 2024, diez años después de su llegada, firmó por el Leipzig. El resto es historia, Dani Olmo brilló con España en la Eurocopa de 2024 y eso le permitió regresar a su club de origen, el FC Barcelona.

Este pasado lunes, en la rueda de prensa previa el encuentro entre Croacia y España de la UEFA Nations League, Dani Olmo se emocionó al recordar su paso por Croacia y además confirmó una información que su agente había (Andy Bara) revelado días atrás sobre el vínculo que tiene con dicho país, especialmente con una ciudad.

Dani Olmo explica su vinculo con Croacia y la donación a Vukovar

El agente de Dani Olmo explicaba días atrás en el podcast Inkubator algo que era desconocido a nivel público pero que Andy Bara decidió revelar. "Desde que dejó el Dinamo, ha estado donando el 2% de su salario bruto anual al Vukovar. Son cantidades importantes porque gana muchísimo dinero y esto viene ocurriendo desde que estaba en Leipzig y ahora en Barcelona", confesaba el representante de Dani Olmo.

Horas después, el propio Dani Olmo confirmaba esta información y además añadía que no solo donaba parte de su sueldo a Vukovar, sino que también hacía lo mismo con familias de otra ciudad croata como Slabonski Brod. Dani Olmo confesó sentirse en deuda con Croacia por todo lo que le había dado: "No sabía que Andy (su agente) iba a contar esto. Sentí que cuando me fui estaba un poco en deuda con Croacia, que debía devolver algo de lo que había recibido y lo hicimos a través de Common Goal y lo pudimos ayudar un poco a esta familia, no solo en Vukovar sino también en Slabonski Brod. Simplemente sentí que tenía que devolverle algo a Croacia por todo lo que me había dado. Quise aportar mi pequeño granito de arena en ese sentido. Así es como me sentí y así es como trabajamos".

La historia de un joven Dani Olmo de 16 años

Dani Olmo, que tras esta declaración (en un perfecto croata) recibió los aplausos de la sala de prensa, prosiguió explicando que la complicada decisión de ir a Croacia fue le interés del Dinamo en ficharlo: "Cada uno tiene su historia, su camino, sus razones. A mi lo que me llevó a tomar esa decisión, una de las más difíciles de mi carrera hasta ahora sin ninguna duda, pues fue el interés que tenía entonces el Dinamo en tenerme, en hacerme crecer en la manera en la que ellos veían que iba ser pues el jugador que soy ahora y yo confié en ello".

A continuación, Dani Olmo dejó claro que el duelo de este martes en Croacia era muy especial y más tras haber pasado 10 años en dicho país: "Te puedo decir que fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi carrera. Salí muy joven, con 16 años, con mi madre, estábamos solos ella y yo. En un país nuevo, una nueva lengua nueva, que no conocíamos y fue un momento pues difícil, pero bonito y que a día de hoy pues le guardo un cariño espectacular, diferente, creo que se me nota al hablar. Estoy feliz de poder estar de vuelta ahora y sobre todo jugando aquí en Split. Le guardo muchísimo cariño a toda la gente de Croacia, A Zagreb sobre todo y para mí va ser un partido especial".

La explicación a la donación de Dani Olmo a Vukovar

Dani Olmo dona parte de su suelo a Vukovar y es que esta ciudad croata, vivió en 1991 la llamada 'Masacre de Vukovar'. Se produjo el asesinato masivo de prisioneros de guerra y civiles croatas por parte de paramilitares serbios. Los prisioneros de guerra y civiles croatas habían sido entregados por el Ejército Popular Yugoslavo en una granja al sureste de Vukovar el 20 de noviembre de 1991. Este acto está calificado como el peor crimen de guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ese mismo momento.