Mendilibar: "Seremos más descarados que nunca porque el Betis nos dará esa opción"

El Eibar visitará el Benito Villamarín con ciertas dudas. En primer lugar, porque los armeros llevan cuatro partidos sin ganar, pero también porque el futuro de su entrenador y de algunos jugadores, como Takashi Inui, quien vestirá de verdiblanco, está muy en el aire.

José Luis Mendilibar se ha referido a todos los asuntos este jueves:

Su posible renovación

"Estamos hablando. Si llega el momento de firmar, ya se sabrá, pero de momento hay que esperar".

Las salidas

"No creo que vaya a haber una desbandada. Tenemos que intentar mantener la base del equipo y poder sustituir las tres o cuatro vacantes. Un equipo como el Eibar no puede cambiar 12 jugadores cada temporada, porque es muy difícil acertar todos los años. El club hará todo lo posible por retener a la gente con la que cuenta para seguir fortalecidos".

Su mala racha

"Estamos en una racha mala de resultados, pero no tanto de juego. Cuando los resultados no son buenos no suele ser tan buena el día a día y tenemos ganas de volver a ganar".

El buen momento del Betis

"Está con mucha confianza. El último partido en Getafe ganó con un poco de fortuna, pero para estar arriba no basta con el juego, también hace falta suerte. Lleva un tiempo jugando a lo que quiere y sacando buenos resultados".

El estilo ofensivo de Setién

"Es un equipo que nos gusta por su forma de jugar. Les voy a pedir a mis jugadores que sean más descarados que nunca porque el Betis nos va a dar esa opción. Coge muchos riesgos en la salida y a nosotros nos gusta apretar arriba. Es un partido en el que se podrá ver todo lo que solemos hacer durante el año. Sabemos que si no hacemos bien la presión nos van a hacer correr mucho, pero tengo esperanzas de poder ganar".

¿Una final por Europa?

"El objetivo es lograr la victoria para seguir entre los diez primeros. Si después los resultados te llevan a estar en el sexto o el séptimo puesto, de maravilla, pero mi pensamiento es intentar ganarles para estar más cerca de ellos y poder sobrepasar a algún equipo que tenemos encima".

Sólo tiene sano a un delantero

"No podremos jugar con dos delanteros, pero nuestra idea de juego no va a cambiar. Sólo tenemos disponible a Kike, que encima está justo por todo lo que corre y por todo lo que trabaja, pero en el CD Vitoria hay jugadores que nos pueden ayudar y es el momento de llevarles. Creo que tenemos gente suficiente y un equipo competitivo. Vamos a competir cada partido de aquí al final de la temporada".