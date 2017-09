El Atlético estrena estadio sin margen de error

El Atlético de Madrid y el Málaga compiten este sábado en el primer partido de la historia del Wanda Metropolitano, el esperado estreno del nuevo estadio del conjunto rojiblanco, con dos empates consecutivos y sin margen de error, como su oponente, uno de los dos únicos equipos sin puntos en esta Liga.

Un día de emociones, de fiesta y de entusiasmo por todo lo que supone una nueva casa en un club de fútbol, impresionante, moderna, innovadora y con capacidad para 68.000 espectadores, pero también con muchas obligaciones, las que imponen los cuatro puntos de distancia del Atlético respecto al liderato del Barcelona y las que tiene el Málaga por su comprometida situación, penúltimo sin puntos.

Todo marcado por la inauguración del estadio Wanda Metropolitano, presidida por el Rey Felipe VI, retransmitida en 182 países y que ha centrado los últimos meses en el club rojiblanco por la nueva era que comienza este sábado para el Atlético, para su plantilla y para sus aficionados, expectantes ante una cita que ya será irrepetible.

Con sólo un entrenamiento sobre el nuevo campo, es su primer partido de local de esta temporada. Primero jugó en Girona, con un agónico empate a dos; después se trasladó a Las Palmas con una convincente victoria por 1-5, su único triunfo hasta ahora en cuatro encuentros oficiales de este curso; y luego enlazó dos 0-0, en la Liga en Valencia y en la Liga de Campeones en Roma.

La visita a la ciudad italiana evidenció un problema de gol en el Atlético. Si en Mestalla apenas contó una oportunidad, en el Olímpico de Roma acumuló una decena, pero no encontró la red de la portería contraria, indispensable para ganar los partidos, como lo será este sábado para superar al Málaga.

Ni siquiera alivió ese déficit la vuelta a la competición el pasado martes de su máximo goleador en cada uno de los últimos tres años, el francés Antoine Griezmann, que regresa a la Liga después de dos encuentros de sanción como la referencia ofensiva del Atlético, acompañado este sábado en ataque por Ángel Correa o Fernando Torres.

Luciano Vietto, titular en Roma, o Kevin Gameiro, reaparecido en competición hace una semana tras completar su recuperación de la operación de pubalgia a la que fue sometido a finales de junio y fuera de la convocatoria el martes, son otras opciones, pero las dos menos probables para el equipo inicial de este sábado.

Sin una prueba aún visible del once, a falta de un entrenamiento, Thomas Partey o Gabi Fernández, en el medio, y Stefan Savic o José Giménez, en defensa, son las opciones para los otros dos puestos en duda del equipo, con el resto de posiciones más previsibles: el portero Jan Oblak, los laterales Juanfran Torres y Filipe Luis, el central Diego Godín y los centrocampistas Koke Resurrección, Saul Ñíguez y Yannick Carrasco.

Enfrente, el Málaga no llega ni mucho menos en su mejor momento al nuevo campo colchonero, con tres partidos perdidos en el arranque de LaLiga Santander y un solo gol a favor.

Así, las perspectivas no son halagüeñas para la formación andaluza en la fiesta atlética a la que el calendario futbolístico le ha invitado y de la que podría salir más tocado, aunque la ilusión y el objetivo se concentra en dar la sorpresa.

El Málaga desde que comenzó la pretemporada ha disputado doce encuentros, nueve amistosos y tres oficiales, con una sola victoria, en la semifinal del Trofeo Carranza frente al Villarreal (1-0), lo que dificulta aún más el optimismo.

Además, el conjunto andaluz, históricamente, en los catorce partidos disputados en el Vicente Calderón solo ganó dos veces al Atlético de Madrid, en 2011 por 0-3 y en 2010 por 0-2, y empató en otra ocasión, a un gol en 2014.

El partido de este sábado será especialmente significativo para tres futbolistas del Málaga con pasado atlético como el guardameta Roberto Jiménez, el centrocampista Keko Gontán y el delantero Borja Bastón, formados en el club madrileño.

Míchel se lleva a la capital de España a todos los componentes de la plantilla que están disponibles, ya que no regresarán a Málaga después del partido porque se irán directamente a Valencia para jugar al siguiente martes en el estadio Mestalla el duelo de la quinta jornada de Liga.

El preparador madrileño podrá contar con el centrocampista José Recio, recuperado de unas dolencias, aunque el defensa Juan Carlos continuará de baja, mientras que otros dos medios, el venezolano Juanpi Añor y Jony Rodríguez, son duda por problemas físicos.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Saúl, Thomas o Gabi, Koke; Griezmann y Correa o Torres.

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Ricca; Keko, Recio, Kuzmanovic, Mula; Adrián y Borja Bastón.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20.45. (18.45 GMT)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (6º, 5 puntos); Málaga (19º, 0 puntos).

La clave: La pegada del Atlético tras dos empates sin goles.

El dato: El Atlético no encadenaba dos partidos sin marcar desde el 12 de diciembre de 2016, en dos derrotas con el Bayern (1-0) y el Villarreal (3-0).

La frase: "Espectacular, impresionante, estamos preparados ya. A ver si damos una alegría", dijo el jueves Diego Godín, nada más pisar el césped del Wanda Metropolitano para el primer entrenamiento allí del equipo.

El entorno: El Rey Felipe VI presidirá el primer partido del estadio Wanda Metropolitano.