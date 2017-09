5-0. Zaza fulmina al Málaga con un triplete y convierte Mestalla en una fiesta

Valencia, 19 sep (EFE).- Tres goles del italiano Simone Zaza en menos de diez minutos en la segunda parte fulminaron al Málaga en Mestalla (5-0), en un duelo en el que el Valencia fue de menos a más ante un rival que plantó cara hasta la fulgurante aparición del atacante italiano.

El Valencia logró irse al descanso con ventaja en el marcador (1-0) pero con el Málaga muy vivo e inquietando a Neto, una situación que acabó en un segundo periodo de neta superioridad local y con tres goles entre los minutos 54 y 62 que llevaron a la lona a un Málaga desbordado.

Tanto Valencia como Málaga entraron al partido con precaución y muy centrados en no cometer despistes que desnivelaran pronto el duelo, pero tras varias aproximaciones al área de ambos equipos fue el Valencia el que abrió el marcador.

Un gran centro desde la derecha de Carlos Soler fue rematado de cabeza por Santi Mina cruzando el balón para ponerlo lejos del alcance del guardameta Roberto, que no pudo hacer nada por evitar el tanto a los 16 minutos.

La reacción del Málaga fue rápida y un remate de Rolán con la cabeza obligó al portero brasileño Neto a una estirada para impedir el empate del conjunto andaluz.

El partido se volvió trepidante, con los dos equipos buscando la meta contraria, aunque ni Valencia ni Málaga lograban hacerse con el control del centro del campo.

Cerca de la media hora de juego el Valencia perdonó el 2-0 en una acción en la que Carlos Soler pudo marcar pero le cedió el balón a Zaza, que falló el primer remate en el área pequeña y en el segundo y en su tercer intento cayó ante Roberto. Zaza reclamó penalti que el árbitro no concedió.

Con el partido sin un dominador, el Málaga dio un paso adelante y dispuso de ocasiones para empatar antes del descanso, la mejor de ellas en el minuto 36 y que de nuevo salvó Neto tras una pared de Recio con Mula, que se quedó mano a mano con el meta brasileño, que sacó el remate cruzado con una brillante intervención.

El equipo de Míchel salió con la misma energía con la que acabó la primera parte en busca del empate, si bien el Málaga triangulaba muy bien pero al llegar a tres cuartos de cancha le faltaba pegada en el último toque y no inquietaba a Neto como en los primeros 45 minutos.

Pero a los nueve minutos de este periodo emergió la figura del italiano Simone Zaza y empezó su 'show', con el que en ocho minutos devastó con un triplete a un Málaga que desapareció de súbito del campo.

De nuevo otro centro de Carlos Soler era aprovechado en el segundo palo por Zaza para marcar el 2-0 en el minuto 54, mientras que seis minutos después el italiano liquidaba el partido con su segundo tanto, en esta ocasión en un remate de cabeza en solitario tras un centro de Montoya.

Con el Málaga tambaleándose, Zaza ponía el broche de oro a su gran noche dos minutos después con su tercer tanto y el cuarto de su equipo. Se cumplía el minuto 62 y se acabó definitivamente el partido.

El Málaga estaba roto y el Valencia empezó a gustarse entre los olés de su afición, que veía que tras las dificultades para marcar que ha tenido su equipo en el inicio de temporada se estaba dando un festín a costa del equipo andaluz.

Sólo la buena actuación del meta Roberto y los fallos de los locales en los metros finales impidieron que el Málaga saliese de Mestalla con una goleada aún mayor, si bien aún dio tiempo para que Rodrigo se uniese a la fiesta con el quinto gol de la noche.

- Ficha técnica:

5 - Valencia: Neto, Montoya, Murillo, Gabriel Paulista, Lato, Parejo (Maksimovic, m.73), Kondogbia (Andreas Pereira, m.65), Carlos Soler, Guedes, Santi Mina y Zaza (Rodrigo, m.67).

0 - Málaga: Roberto, Cifu, Luis Hernández, Diego González (Baysse, m.70), Ricca, Kuzmanovic, Rolón (Ontiveros, m.61), Recio, Mula (Juampi, m.61), Jony y Rolan.

Goles: 1-0, m.16: Santi Mina. 2-0, m.54: Zaza. 3-0, m.60: Zaza. 4-0, m.62: Zaza. 5-0, m.86: Rodrigo.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla al visitante Ricca.

Incidencias: partido de la quinta jornada de LaLiga Santader disputado en el estadio de Mestalla ante 36.215 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del subinspector de la Policía Nacional Blas Gámez, fallecido en acto de servicio.