La lógica de Serra

Las comparaciones, sean las que sean, siempre son odiosas y se prestan mucho a la demagogia, pero aún no he encontrado a un bético que no me diga que está más ilusionado con lo que está viendo este verano que con lo que le habían ofrecido los diferentes proyectos auspiciados desde las distintas cúpulas del club a lo largo de la última década.

No todo el mérito será de Serra Ferrer, pero lo único evidente es que él es la principal pieza que ha cambiado con respecto a la decepcionante planificación de la pasada campaña.

Sin fórmulas mágicas, sólo con la lógica y mirando al rendimiento inmediato, está logrando construir un equipo atractivo, competitivo y que se adapta a la perfección a un Setién que veía muchas carencias para desarrollar su juego con el plantel que acabó la pasada temporada. Está demostrando que para hacer un buen equipo no hay que realizar malabarismos raros ni buscar en Ligas desconocidas, que se pueden traer a jugadores conocidos y reconocibles, que luego pueden salir bien o mal, y con ello levantar el ánimo de una sufrida afición.

Si bien el primero que vino (Sergio León) era el que todos querían, para apostar por los tres siguientes (Tello, Barragán y Camarasa) sólo había que seguir la Liga a lo largo de los últimos años y a los que ahora aspira (Guardado y Marcano, principalmente) no sólo convencen sino que han demostrado su gran valía en clubes punteros a nivel europeo.

Visto el resultado, parece fácil. ¿Por qué nadie lo hizo antes?