El mensaje de Pellegrini al beticismo y su ambicioso objetivo.

Una vez certificada de forma matemática la permanencia, el Betis ya mira al futuro. Y la primera piedra no ha sido otra que la confirmación de Manuel Pellegrini como nuevo entrenador verdiblanco para la tres próximas temporadas, hasta 2023.



De este modo, el club presidido por Ángel Haro da un paso al frente con la firme intención de poner en marcha un ambicioso proyecto que haga olvidar el "fracaso" de esta campaña, en palabras del propio mandatario bético, confiando para ello en la experiencia de un técnico de prestigio que ya sabe lo que es triunfar en LaLiga al frente de Villarreal, Málaga y Real Madrid.



A ese periplo en el fútbol español, precisamente, se ha referido el propio Pellegrini en un mensaje enviado a los béticos a través de los canales oficiales del club heliopolitano, en el que el chileno no ha tenido reparos en marcar el objetivo para el que ha sido contratado: devolver al Betis a competiciones europeas.



"Un gran abrazo a todos los hinchas del Betis. Estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución. Los nueve años anteriores que he estado en España me permiten conocer lo grande que es el club y espero que entre todos juntos, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchada, logremos llevar al Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Estoy seguro de que todos juntos lo lograemos", señaló.



Pellegrini, de este modo, ha mostrado su felicidad y su ilusión por afrontar esta nueva aventura en una dilatada carrera en la que ha dado sobradas muestras de pregonar un fútbol que encaja a la perfección con la línea continuista que en el Betis buscaban para su proyecto, con el buen juego por bandera, como ha reconocido el propio Alexis Trujillo.