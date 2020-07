Pellegrini llama a Mauricio Isla para convencerle: "Vente al Betis"

Turquía, donde ha residido los tres últimos años; Chile, su país natal; Argentina, donde Boca Juniors no para de tentarle; Grecia, donde el Panathinaikos ha admitido su interés; España, tierra de su pareja, lugar donde se encuentra pasando las vacaciones y posible destino, con Betis y Valencia como opciones... Medio mundo está atento a la decisión que en las próximas horas debe tomar Mauricio Isla (32 años). El conjunto verdiblanco ha estado siempre en la 'pole position', pero Manuel Pellegrini está decidido a decantar definitivamente la balanza en favor de Heliópolis.



"Vente al Betis", le ha dicho al internacional andino en una llamada telefónica. El nuevo entrenador del Betis, presentado oficialmente hace unos días y que ha firmado por tres temporadas, se ha puesto manos a la obra y está poniendo todo de su parte para tratar de dar el empujón definitivo a su compatriota para que se anime a dar el 'Sí, quiero' y se decante por vestir las trece barras, según una información desvelada por ESPN.



Por su parte, la prensa de Argentina informa este jueves de que Boca Juniors, después de hacerle llegar una nueva oferta, le ha pedido a Isla una respuesta definitiva antes de este fin de semana. Cabe recordar que el polivalente futbolista chileno, que está libre tras terminar contrato con el Fenerbahçe, viajó la semana pasada a la Comunidad Valenciana, donde está estudiando con detenimiento las ofertas que maneja con ayuda de sus representantes y donde está disfrutando de unas vacaciones en Altea (Alicante), localidad natal de su esposa.



No obstante, disfrutar de unos días de descanso no impide a Isla ejercitarse a diario para aprovechar su atractiva condición de agente libre y llegar en plena forma al destino que elija. En este sentido, se ha puesto en manos de Miguel Gandía -licenciado en Educación Física y entrenador Nacional de Fútbol- y ha compartido en sus redes sociales vídeos en los que se le ve machacándose en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, municipio alicantino donde está jugando sus partidos como local el Levante por obras en el Ciutat de Valencia.





en una información publicada el pasado 23 de junio , un intermediario le ofreció al Betis y a más clubes europeos hace algunas semanas, ya que la única oferta firme que manejaba era de Boca Juniors y su deseo era seguir en el Viejo Continente, para llegar a buen nivel competitivo a, el que sería su tercer Mundial tras los de 2010 y 2014.En el Benito Villamarín estuvieron rápidos para negociar y, según apuntaron a este periódico diversas fuentes,, que ha visto cómoen las últimas semanas después de la marcha del director deportivo, César Sánchez, y el entrenador, Albert Celades, que le habían ofrecido sumarse al club che. Inmerso en una profunda remodelación, el Valencia no se ha movido desde hace semanas y, si finalmente toma una decisión este fin de semana, el chilenoAntes, sus agentes también deben limardel todo habituales cuando se cruzan intermediarios y toca. En el club de La Palmera, donde mantienen buenas relaciones con la empresa que lleva a Isla, esperan que esto último no sea un obstáculo si el experimentado futbolista se decanta por vestir de verdiblanco. Al margen de lo que ocurra con el internacional andino, el Betis ya está moviendo desde ya para reforzar un lateral derecho donde no descarta la continuidad de Barragán, con el fututo de Emerson como incógnita.