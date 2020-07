Isla ya está en España para cerrar su destino, con el Betis como claro favorito

Mauricio Isla ya está en España para cerrar su destino para la próxima temporada, con el Betis como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios. El internacional chileno, una vez terminada la temporada en Turquía y expirado ya su contrato con el Fenerbahçe, partió el pasado lunes desde Estambul hasta Valencia, donde se reunirá con su representante para estudiar todas las ofertas que tiene sobre la mesa y pasará las vacaciones en compañía de su mujer y la hija que tienen en común.

El doble campeón de América con la 'Roja', de 32 años, tiene casa en tierras levantinas, de donde es natural su pareja, la extronista (MHYV) Gala Cardirola, quien está siendo uno los motivos de peso para que el experimentado jugador tenga casi decidido emprender una aventura en LaLiga española, después de pasar tres años en el fútbol turco y de labrar una exitosa carrera en la Serie A de Italia (Udinese, Juventus y Cagliari) en la Premier League inglesa (Queen's Park Rangers) y en la Ligue 1 francesa (Olympique de Marsella).

Como adelantó ESTADIO Deportivo en una información publicada el pasado 23 de junio, un intermediario le ofreció al Betis y a más clubes europeos hace algunas semanas, ya que la única oferta firme que manejaba era de Boca Juniors y su deseo era seguir en el Viejo Continente al menos dos años más, para llegar a buen nivel competitivo a Qatar 2022, el que sería su tercer Mundial tras los de 2010 y 2014. En el Benito Villamarín estuvieron rápidos para negociar y, según apuntan a este periódico diversas fuentes, han colmado las expectativas de Isla.

Según ha podido saber este periódico, el Betis y Mauricio Isla tienen un principio de acuerdo para firmar un contrato de dos años, respetando el sueldo que pedía el polivalente futbolista -en torno al millón de euros-, que no ocupará plaza de extracomunitario al estar casado con una española. No obstante, estas mismas condiciones se las ofrece también el Valencia; por lo que la decisión no está tomada todavía, por mucho que fuentes solventes apunten que está atado por la entidad heliopolitana y que todo avanzará definitivamente cuando el equipo selle la permanencia, como ocurre con el entrenador, el también chileno Manuel Pellegrini.

En Argentina, desde luego, lo dan ya por perdido. Boca Juniors sabe que no puede competir con el poder de atracción que tienen los conjuntos europeos. Los 'Xeneizes' sólo le pueden ofrecer un año de contrato y la prensa bonaerense da por hecha su llegada a España. Así, desde TyC Sports apuntan, igualmente, que el círculo íntimo de Isla filtra que su destino para la próxima temporada será el Betis.

El Panathinaikos griego también quiere al 'Huaso', como apodan a este lateral derecho que puede actuar también como marcador en defensa de tres y hasta de mediocentro. Lo ha confirmado el director deportivo del club ateniense, Xavi Roca. "La política de nuestro club no nos permite adelantar movimientos de mercado, sobre todo cuando hay otras partes en discusión. Lo que sí le puedo decir es que Mauricio Isla es un jugador que cualquier equipo desearía tener entre sus refuerzos", comentó el dirigente al diario chileno La Cuarta.

Polivalente, competitivo y a coste cero, el Betis ha visto en Isla el refuerzo perfecto para la próxima campaña, en la que tiene mucho trabajo pendiente en los laterales. Antonio Barragán acaba contrato y, aunque Emerson 'Royal' ya aseguró que se quedará un año más con los verdiblancos, en el Barcelona no parecen muy dispuestos a esperar, ya que necesitan desesperadamente hacer caja y el brasileño cuenta con ofertas jugosas de equipos de las cinco grandes ligas; por lo que no descarta llevárselo ahora y venderle al mejor postor.

Así las cosas, con o sin Isla, el Betis seguirá peinando el mercado para reforzar una posición para la que en los últimos días ha sido vinculado el internacional sub 21 Pedro Porro (Valladolid) y otro joven carrilero diestro como es el joven canterano de la Real Sociedad cedido en el Numancia, Álex Sola. Sin embargo, una grave lesión de rodilla le mantendrá de baja varios meses y le ha hecho caerse de la agenda que manejan Ángel Haro y José Miguel López Catalán.