Emerson: "Soy feliz, me quedo otro año en el Betis"

Lo ha dicho sin dudarlo, sin dejar la puerta abierta a otra posibilidad. "Soy feliz aquí y me quiero quedar en el Betis hasta el 2021. Un año más y ya veremos si después vuelvo al Barelona", ha comentado Emerson sobre su futuro en Radio Marca Sevilla. El jugador del Real Betis no ve "favorito al Sevilla para el derbi"; cree que pueden "alcanzar Europa en la nueva liga que empicza"; y sueña con "volver con la selección de Brasil".

Muy feliz en Sevilla

Yo creo que sí, que estaré aquí la próxima temporada. Yo siempre digo lo mismo, que quiero acabar la temporada para después hablar. En principio yo me quedo aquí, estoy muy feliz y contento. Cuando acabe la temporada ya hablaremos con mi representante.



Quiere quedarse hasta el 2021

Yo tengo otro año firmado, hasta junio del 2021. Y como he dicho antes, estoy muy feliz, con el equipo, con mi familia. Con el equipo es increíble. Yo quiero seguir aquí. Yo hasta el 2021 me quedo aquí y después ya podré ir al Barcelona.



Ha encajado en Sevilla; muy querido por la afición

Sevilla es muy parecida a Brasil. Los brasileños caemos bien aquí. Me encanta. Yo estoy con mi madre, mis primos, mi padre que viene de vez en cuando, mi familia y estoy muy feliz aquí.



Una nueva liga tras el parón

Ahora empieza otra nueva competición, esa es la verdad. Pasamos momentos buenos y malos, como otros equipos. Pero vamos a trabajar fuerte para estar ahí arriba porque, como nosotros hablamos siempre, tenemos jugadores muy buenos para estar ahí arriba.



Once finales para lograr Europa

Nosotros queremos ganar para jugar grandes competiciones. Tenemos una mentalidad fuerte y, con el equipo que tenemos, no podemos estar donde estamos. Estos once partidos van a ser muy importantes para nosotros.



Va a ser clave la mentalidad y físico

Yo creo que es un poco de todo. Mentalmente hay que estar fuertes porque no es lo mismo jugar sin aficionados que con aficionados. Hay que estar también físicamente fuerte porque empieza otra liga diferente. Al principio nos va a costar un poquito, pero hay que tener una buena mentalidad y estar fuertes físicamente para hacer una buena competición.



La dificultad de jugar cada cuatro días

Es difícil porque cada cuerpo es diferente. Es lo que nos queda. Hay que prepararse, descansar bien, comer bien y estar preparados. Es mala suerte, pero hay que hacerlo. Es muy importante el descanso y la alimentación para estar bien y pelear por estar arriba.



Loren dijo que el Betis está en lo deportivo por encima del Sevilla F.C.

Nosotros sabemos que el Betis tiene un equipo para ganarle a cualquiera. Le ganamos al Madrid, y le podemos ganar al Barcelona, al Sevilla y a todos. Loren quería decir que estábamos en un buen momento y hasta mejor que el Sevilla, pero no en clasificación, sino en juego y en momento de forma. Vamos a intentar estar preparados para ganar.



Un derbi más fuerte que el Mineiro-Cruceiro

Aquí es mucho más. Yo hablé con Ricardo Oliveira y me dijo que aquí es increíble. Aquí es una rivalidad y una pelea muy fuerte, yo no pensaba que iba a ser tanto. Entre Mineiro y Cruceiro hay rivalidad, pero como entre el Sevilla y el Betis, imposible.



No ve al Sevilla como favorito

En un derbi no hay favorito. Es especial, pero es una pelea en la que los dos pueden ganar o perder. No tiene favorito. Los dos vamos a pelear fuerte y vamos a querer ganar los dos. Para nosotros sí sería un palo duro no ganar y no llegar a Europa. Queremos pelear por competiciones europeas y vamos a por todas. Vamos a volver más fuertes que antes.



Sueña con jugar con la selección de Brasil

Como todos quiero estar en la selección. Las cosas no me salieron la última vez, pero un entrenador de fútbol no mira sólo u partido. Me pasó a mí y le pasa a muchos jugadores, que no juegan bien algún partido. Vengo haciendo un buen trabajo en general y tengo que seguir haciendo un buen trabajo para poder estar en la selección.



Se encuentra en forma y con ganas de volver

Me encuentro ahora mejor, que hemos empezado a entrenar. Ojalá podamos empezar ya los partidos. Cuando volvimos a entrenar estaba regular, no estaba físicamente al cien por cien. Pero ya llevamos un tiempo entrenando y me siento bien física y técnicamente.



El coronavirus se sufre ahora con virulencia en Brasil

Ahora en Brasil están viviendo un momento complicado. Están como nosotros aquí al principio. Me lo dicen familiares con los que estoy en contacto. Yo estoy aquí con algunos, pero también tengo allí y les transmito que estén tranquilos porque acabará bien como aquí.