Tello no se queda callado

La Real Sociedad se llevó los tres puntos (0-3) del Benito Villamarín después de un gran partido de los de Imanol Alguacil, aunque como suele ocurrir en los últimos tiempo en el cuadro verdiblanco, con alguna polémica arbitral que otra.



Los donostiarras fueron muy superiores a los béticos en el segundo acto, pero nada más empezar los segundos cuarenta y cinco minutos, el VAR anuló un gol de Sanabria, que hubiera supuesto el 1-1, por un fuera de juego milimétrico. Luego, el paraguayo tuvo otra ocasión en un remate acrobático previo agarrón de Le Normand que le rompió la camiseta, aunque el colegiado, consultado el VAR, no vio penalti.



A diferencia de lo ocurrido ante el Real Madrid, Pellegrini, entrenador del Betis, optó por no referirse y no hacer declaraciones al respeto. Quien sí lo hizo, pero por redes sociales, fue Tello, que puso en su cuenta de Twitter una captura del remate de Sanabria con las líneas del VAR trazadas. "Una más...y ya van? Que manera de tirar líneas", escribió el extremo.





Una más...y ya van?

Que manera de tirar líneas ??????? pic.twitter.com/eXh7w4vpww — Cristian Tello (@ctello91) October 18, 2020

Fue el único protagonista verdiblanco que se refirió. Claudio Bravo y Juan Miranda optaron por no aludir a estas acciones, aunque en el seno del vestuario bético existe un gran malestar ante tantas acciones del VAR en contra de sus intereses.