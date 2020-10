Juan Miranda: "Toca hacer autocrítica"

Juan Miranda no tuvo el debut deseado, pero el canterano, que declaró en la rueda de presentación que era un sueño regresar a Heliópolis, confiar en cambiar el sino en la próxima cita.

"Contento por el debut, pero se nos ha quedado un sabor amargo. Teníamos la posibilidad de ser líderes. Toca hacer autocrítica y pensar en el próximo partido (Atlético de Madrid, el próximo sábado)", manifestó el de Olivares.

El lateral izquierdo reconoció el mal partido bético, polémica arbitral aparte: "Es verdad que no hemos estado bien. Toca autocrítica y en Madrid darlo todo y lograr los tres puntos. Trabajaremos esta semana a tope para lograr en Madrid estos tres puntos que no hemos sumado".

En cuanto a su debut, no ocultó que fue especial pese al resultado. "He recordado a mis amigos, a mi familia, que lo veíamos en Preferencia. Por eso estoy feliz, pero prefería no haber debutado y haber ganado", lamentó en declaraciones a los medios oficiales béticos.